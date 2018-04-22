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拒當白老鼠 我重新規劃鳳展案電戰莢艙要求美重新報價

2018-04-22 11:01聯合報 記者洪哲政╱即時報導

F-16戰機性能提升「鳳展案」，原計畫以1億6000萬美元採購研發中的ALQ-131A FMS電戰莢艙，且原計畫採購42套，美方卻以研發成本上漲為由，同樣價格竟只能採購12套。

此案經本報披露，監察院、立法院聯手嚴審，空軍終於在月前將此案改弦易輒，正式透過鳳展案專案管理檢討會議，對美提出我方將改採購20餘具新電戰莢艙，並提升現役80餘具ALQ-184電戰莢艙，新電戰莢艙部分則由ALQ-211（V9）與ALQ-131A FMS兩款擇一，要求美方重新報價。

美方對我方採購電戰莢艙的新提案，尚未提出報價；但空軍此舉，確認將球丟回美方。空軍司令部對此沒有評論。朝野立委則強調，台灣對美軍購原則一向希望與美國使用相同裝備，不僅對後勤補保較有保障，也保留戰術戰法合作空間，在電戰莢艙的採購上也會以此原則進行；但台灣不能當新品研發的「白老鼠」，必須確認美軍現役部隊將選用莢艙，我國再行採用。

據透露，我國空軍已在月前在台美「鳳展案」專案管理檢討會議中，正式提出要求美方重新報價電戰莢艙。我方提出的新方案，要求僅採購20餘具新電戰莢艙，主力改置於提升我F-16戰機現役80餘具ALQ-184電戰莢艙性能。

知情人士透露，「鳳展案」電戰莢艙案中，有廠商利用美軍影響台灣的案子，協助他們在競標美軍相同裝備案時更具成本競爭力，真正的問題部分在美國廠商對美國空軍的幕後影響運作。

民進黨立委蔡適應表示，台灣對美軍購原則一向希望與美國使用相同裝備，不僅對後勤補保較有保障，也保留戰術戰法合作空間，在電戰莢艙的採購上也會以此原則進行。

他進一步表示，外界傳出的其他論點中，首先，ALQ-211操作國家均非美國核心盟邦，其中甚至包含長期與中國關係密切的巴基斯坦，對台灣而言背後有國安因素需要考量。價錢方面，由於兩者比較基準不同（類似單點與套餐），因此ALQ-211比ALQ-131A便宜的議題仍是個問號。

至於重新報價，蔡適應說，軍購報價比一般商業行為複雜許多，每次報價都支付服務費用，且重新報價後前次報價就失效，若軍方評估有充分把握得到更低的價格，當然樂見其成，但目前並沒有獲得相關訊息。他認為，其實我國只要確認美國空軍未來會大規模使用ALQ-131A，台灣就應該一同採購。

國民黨立委馬文君則表示，此案立法院曾於103年作出主決議，就是我方採用裝備必須是美軍現役裝備，「和美軍一起使用」。但ALQ-131A FMS電戰莢艙現在只有台灣在當「白老鼠」，我方此時卻需分攤高額研發成本，不見美軍採用，明顯違反立法院決議內容，空軍雖聲稱韓國也可望接續採購，但目前沒有確實跡象。

空軍終於在月前將此案改弦易輒，正式透過鳳展案專案管理檢討會議，對美提出我方將改採...
空軍終於在月前將此案改弦易輒，正式透過鳳展案專案管理檢討會議，對美提出我方將改採購20餘具新電戰莢艙，並提升現役80餘具ALQ-184電戰莢艙(如圖)，新電戰莢艙部分則由ALQ-211（V9）與ALQ-131A FMS兩款擇一，要求美方重新報價。記者洪哲政／攝影
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美軍空軍立法院

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