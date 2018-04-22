薪資他國三分之一！頂大管理學院教授全球徵才 全軍覆沒

2018-04-22 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台大經濟系今年徵專任教師「全軍覆沒」，發三張聘書，卻沒人來，台大財經系今年給出一張offer，也是「槓龜」。圖為台大校門。本報資料照片 分享 facebook 台灣教授薪資低不利攬才，向全球徵才的管理學院部分系所更是「重災區」。台大經濟系今年徵專任教師「全軍覆沒」，發三張聘書，卻沒人來，其中一個新加坡應屆畢業生，選擇到年薪15萬美金（約440萬台幣）的新加坡某校任教；台大財經系、清大財經系今年也都給出一張offer，全部「槓龜」。

「今年很不幸的，都沒聘到人。」台大經濟系主任林明仁表示，經濟學是全球競爭的市場，全世界要找人的大學、學研機構和科技大廠，每年1月都會到美國經濟學會（AEA）年會「搶才」。今年有超過110位來自世界各國的應屆博士申請，最後系上邀請8人進行第二輪來校演講，1人是系上主動拒絕，4人連演講都還沒來就被「攔胡」，最後給了3人offer，但都沒人來。

其中一個新加坡人決定到歐洲工商管理學院的新加坡校區，對方開價一年15萬美金，還有一個日本人是去國際貨幣基金（IMF）。

「我們的薪水，真的沒有辦法跟人家競爭。」林明仁說，從國外很好學校畢業的台灣人，也是全世界找工作，這些年輕人都覺得台大經濟系研究做得很不錯，教學環境也好，但是薪水太低，真的沒辦法。

「ㄧ線學校經濟系的薪水漲幅太快」，林明仁說，他2002年畢業時，美國一些和台大差不多等級的大學，年薪約8萬美金，台大年薪約4萬美金，但台灣有健保、年金等，物價水準和稅率也相對較低，當時覺得回台「還有得拚」。

但十幾年下來，其他國外大學教師薪資狂飆，香港、新加坡、大陸都加入戰局，跟隨美國的水準，把教師薪資拉高，台大就追不上了。目前好的美國大學經濟學系fresh Phd（新進博事）年薪約13至15萬美金，高的可能破20萬美金。大陸最高約50萬人民幣，再加住宿津貼。新加坡也加到15萬美金。

林明仁說，全球市場上，有些科系畢業生的需求高、供給少，新老師的價碼就一路被拉高，特別是管理學院，像是財經系、會計系的新老師，而台灣所有公立學校教師，不分學校和科系，薪水都一樣，搶才時就很劣勢。他坦言，以前有5年500億邁頂計畫，讓年輕人願意報效國家，薪水低也無所謂，但現在薪水低到只剩別人的1/3或一半，「很難找到愛國心這麼強的人願意回來。」

台大財經系主任曾郁仁指出，今年系上邀請4、5人來演講，最後給出一張offer給一名從美國某間滿好大學的韓國籍應屆畢業生，給他的薪水是現在台灣教師薪水的2倍，但其他國家都可以給他台灣薪水的3至4倍，「我們還是沒有競爭力」，最後他也不來。

「在國外薪水給越高的系，台灣越困難找他回來。」曾郁仁說，這是全球市場供給需求的結果。美國大學的財經系、經濟系和文學院的教授薪水不一樣，有些可能差到一半。但是台灣公立大學不同系、相同職等的老師薪水基本上是一樣的，因此造成從國外找人回來時，文學院還算有一點競爭力，經濟系比較辛苦，財經系就非常困難。他舉例，美國大學財經系博士生畢業生約15萬美金（約台幣400萬）年薪。香港、新加坡開出來的offer是我們的3倍，約20萬美金（約590萬台幣）。

「台灣的管理學院，特別是財金系，聘人真的很困難，薪資是關鍵之一。」清華大學計量財務金融學系系主任林哲群說，今年系上本來要聘一位從挪威商學院剛畢業的香港人，最後對方決定到大陸的某校任教。

林哲群說，美國的財金系和會計系的博士名額很少，供給不多，當全球都在搶才、需求量大時，薪資就會提高。反觀台灣，薪資結構和住房補貼都相對不友善，「怎麼搶得過別人」。以財經系教師年薪來看，香港、新加坡是台灣的3.5至4倍，日本是台灣的2至2.5倍。