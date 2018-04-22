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海軍新飛彈巡防艦揚棄「穿浪雙船體」 將採單體船設計

2018-04-22 08:28聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海軍以「穿浪雙船體」技術建造沱江艦(如圖)，未來海軍新一代飛彈巡防艦是否也將採用...
海軍以「穿浪雙船體」技術建造沱江艦(如圖)，未來海軍新一代飛彈巡防艦是否也將採用雙船體的構型，海軍始終諱莫如深。但海軍司令部日前終於正式表態，強調新一代飛彈巡防艦第一階段合約設計案已於106年決標簽約，目前履約正常，構型將採單船體進行設計。記者洪哲政/攝影
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海軍以「匿蹤性穿浪雙船體」技術建造沱江艦，並計畫設計精進型沱江艦，將原600噸船體放大為700噸，過去原宣稱將成為國艦國造的新構型。但未來海軍新一代飛彈巡防艦是否也將採用雙船體的構型，海軍始終諱莫如深。海軍司令部日前終於正式表態，強調新一代飛彈巡防艦第一階段合約設計案已於106年決標簽約，目前履約正常，構型將採單船體進行設計。

海軍沱江艦成軍後，因搭載各8枚雄二、雄三反艦飛彈，因此有浮力不足的問題，「穿浪型雙船體」構型備受質疑。但經初期作戰測評，海軍司令部作出「測評結果符合原規劃需求與標準」的結論，在採取包括放大艦型等六大精進方案後，700噸級的「精進型」沱江艦設計案，已進行開標作業，後續將有3艘量產艦將仍採取原型艦「穿浪型雙船體」的構型。

但針對海軍新一代飛彈巡防艦第一階段合約設計，是否將繼續採用「匿蹤性穿浪雙船體」技術，海軍司令部表示，海軍艦艇構型是依任務及作戰需求擇定，目前海軍雙體船艦型為沱江艦，該型艦噸位約為600噸，適合近岸巡邏與快速打擊任務，而新一代飛彈巡防艦定位為巡防艦，噸位約為4500噸，平時執行各項戰備、偵巡、策護、護漁及國際人道救援等專案任務，戰時則遂行反封鎖及聯合截擊等任務。

海軍司令部說，此案委財團法人船舶中心依海軍執行任務所需，及參考目前世界各國新造巡防艦構型大多為單船體型式，所以採單船體進行設計。新一代飛彈巡防艦第一階段合約設計案已於106年決標簽約，目前履約正常。

海軍雖然不再大量打造雙船體艦艇，但海岸巡防署已建案計畫建造12艘類同沱江艦的雙船體巡防艦。而美軍近十年來也發展穿浪型的濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ship，LCS），聲稱是美國海軍下一代水面戰艦設計，但近年爭議多，設計上也走回單體船。

海軍飛彈

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