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離職率高 退伍軍人就業擬給穩定津貼

2018-04-22 00:49聯合報 記者程嘉文／台北報導

由於退伍軍人轉往民間企業的離職率偏高，為鼓勵穩定就業，退輔會已向政院提報「促進退...
由於退伍軍人轉往民間企業的離職率偏高，為鼓勵穩定就業，退輔會已向政院提報「促進退除役官兵穩定就業方案」。 圖／聯合報系資料照片
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立院外交國防委員會周三將審查軍人年改方案，周一先邀請退輔會報告退除役官兵就業輔導成效。由於退伍軍人轉往民間企業的離職率偏高，為鼓勵穩定就業，退輔會已向政院提報「促進退除役官兵穩定就業方案」。

如果通過，志願役退伍官兵參與退輔會職訓並在新職穩定工作，每月可領「穩定就業津貼」四千至一萬二千元，未參與職訓由退輔會直接推介到民間單位者，每月可領四千至八千元，為期一年。

退輔會並表示，穩定就業津貼的財源不會編列公務預算，而是「榮民貼補榮民」，以榮民安置基金經費來支應。

退輔會統計，至今年三月底，現有榮民總數為卅七萬一千一百四十八人，其中六十五歲以下、屬於「勞動力人口」者共十九萬兩千三百九十六人，目前已就業者十二萬一千九百一十八人；其中，經退輔會安置就業二萬八千九百四十九人，包含會內職務安置一千九百六十八人，會外安置二萬六千九百八十一人。

如果行政院通過退輔會所提方案，未來退除役官兵若參加退輔會全日制職訓課程結訓，在穩定就業三個月後，可領取就業穩定津貼。第一類退除役官兵（有榮民證，服役十年以上），前半年每月可領一萬兩千元，後半年每月八千元；服役四年至十年的第二類退除役官兵，前半年每月六千元，後半年每月四千元。

若未參與退輔會職訓，但經退輔會推介就職者，穩定就業三個月後，也可領取推介就業穩定津貼。具榮民身分者，每月最多可領八千元；第二類退除役官兵每月四千元，至多發給一年。

退輔會榮民

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