退伍軍人再就業不易 退輔會提供穩定津貼

2018-04-21 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



退輔會將於周一到立院外交國防委員會進行專案報告「退除役官兵就業輔導成效檢討與策進」。退輔會表示，軍人退伍後轉往民間企業任職，調查發現離職率往往高達50%。為鼓勵退伍官兵穩定就業，退輔會已向政院提報「促進退除役官兵穩定就業方案」。如果通過，未來志願役退伍官兵參與退輔會職訓並在新職穩定工作，每月可領4000至12000元的「穩定就業津貼」，未參與職訓而由退輔會推介到民間單位就業者，每月可領4000至8000元，為期一年。

退輔會指出，至今年3月底，現有榮民總數371,148人，其中65歲以下的「勞動力人口」共192,396人，目前已就業121,918人，其中經退輔會安置就業28,949人（會內安置1968人，會外安置26,981人）。

為了鼓勵退伍軍人穩定就業，未來退除役官兵若參加退輔會全日制職訓課程結訓，在穩定就業3月後，可領取就業穩定津貼。第一類退除役官兵（有榮民證，服役10年以上），前半年每月可領12,000元，後半年每月8,000元；服役四年以上未滿十年的第二類退除役官兵，前半年每月6,000元，後半年每月4,000元。

若未參與退輔會職訓，但經退輔會推介就職者，穩定就業三個月後，也可領取推介就業穩定津貼。具榮民身份者，每月可領8,000元；第二類退除役官兵每月4,000元，至多發給一年。