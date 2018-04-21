親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
吳茂昆風波不斷
軍改案立院闖關
蔡總統出訪友邦
共軍展武力施壓
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

老驥伏櫪、志在千里？馬英九春節後邀子弟兵春酒餐敘

遼寧號走東不走西 學者：反美意味濃厚

2018-04-21 16:58中央社 台北21日電

中國的航空母艦遼寧號。新華社
中國的航空母艦遼寧號。新華社
分享
共軍航艦遼寧號艦隊19日選擇西太平洋路徑返航，並執行遠海長航訓練，相較上月台灣海峽路徑，軍事專家與學者認為，適逢美國封殺中興通訊，反美意味濃厚；並藉此執行海空聯訓。

國防部昨晚表示，遼寧號航空母艦艦隊19日通過巴士海峽，向東航向西太平洋執行遠海長航訓練，期間並無異常，國軍依規定全程掌握、監偵應處，籲請國人安心。

由於距離上次遼寧號艦隊在台灣附近航訓為上月3月20日，雖然適逢美國通過台灣旅行法之際，但因行經地點為台灣海峽，多數專家學者認為，以航艦扮演「大洋兵器」的軍武角色，應離岸越遠越好，若在狹窄台海航訓，對遼寧號本身才是威脅。

事隔近一個月後，遼寧號完成在南海軍演，19日晚間通過巴士海峽，續向東航向西太平洋，執行遠海長航訓練。由於美中貿易戰延燒，又逢中興通訊、華為與聯想遭美國封殺，一舉一動備受外界關注。

政大國際事務學院名譽教授丁樹範接受中央社訪問時認為，美國試圖透過貿易戰癱瘓中國大陸科技業，未來勢必對下一代科技產業、5G等造成影響，在中國毫無辦法之際，有可能藉在西太平洋航訓的方式，向美國示威。

軍情與航空網站主編施孝瑋接受中央社訪問時表示，台灣海峽距離短，遼寧號的一舉一動台灣看得很清楚，因此若從台海就是單純返港，不太可能有海上作業。

但施孝瑋說，19日遼寧號從台灣東部海域由南往北行進，又刻意經過美國航艦打擊群部署的石垣島、宮古島一帶，共軍航艦雖然與美國航艦的作戰能力落差大，但共軍想表達的就是展現實力，讓美國了解中國大陸具有反制美軍能力。

新江艦前艦長、前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩接受中央社訪問時認為，3月20日遼寧號由於要赴南海軍演，行經台灣海峽時著重的是速度，若以操演面向看待，航艦在台灣海峽訓練，由於緊鄰岸邊、縱深不夠，又要提防各種狀況，對體積大的航艦來說並不具優勢。

他也提到，航艦在海上演練時，為了讓畫面集中、感受軍力壯盛，從照片可以發現艦與艦間的距離「很近」；但實務上，艦與艦間的距離「展得越開越好」，甚至超過10公里，因為距離遠，防衛空間就越廣。

呂禮詩也說，根據經驗，遼寧號雖然要返回青島，但依海軍經驗會「一路操演回去」，從19日可以發現，共軍的海、空軍已經一體化，並藉這次經驗實施海空聯訓。

針對中國大陸12日在南海展開大規模演習，呂禮詩表示，從空照圖中可以發現，航艦演訓期間呈現的是「2列」，由於共軍另一艘航艦「山東艦（尚未確定命名）」準備海試，適逢共軍海軍節將至，是否意味共軍2個航艦戰鬥群已準備就緒，是值得關注的焦點。

呂禮詩強調，根據他擔任海軍多年經驗，海軍在每一個隊形上都有用意、用法，並不是「愛怎麼排就怎麼排」。

根據國防部民國106年國防報告書，遼寧號艦隊105年12月至106年7月，共4次在台灣周邊航訓；第5次、第6次及第7次則發生在今年1月4日、3月20日及4月19日。

第一次為105年12月25日，穿越宮古水道、沿台灣防空識別區以外東部海域，往南海方向執行遠海長航；第二次為106年1月11日，從海南島出發，沿台海中線以西北航行，翌日離開台灣海峽。

第三次為106年7月1日，沿台海中線以西南航行，翌日離開台灣海峽，8日至10日配合香港回歸20週年開放參觀；第四次為7月12日，沿台海以西中線向北航返山東，翌日離開台灣海峽。

第五次為107年1月4日，遼寧號由數艘作戰艦伴隨，自駐地出發，航經舟山島，判斷遼寧號將執行跨區遠海長航；第六次為107年3月20日，中國大陸航空母艦遼寧號艦隊進入台灣東北防空識別區（ADIZ），沿台灣海峽中線以西航行，國防部判斷為跨區訓練。

第七次為4月19日，共軍遼寧號航空母艦艦隊19日通過巴士海峽，向東航向西太平洋執行遠海長航訓練。

海軍南海

相關新聞

退伍軍人再就業不易 退輔會提供穩定津貼

2018-04-21 18:15

蔡總統出訪返國 這次是4架F-16伴飛

2018-04-21 14:11

軍人年改付委 朱立倫：應給退休軍人完全尊重

2018-04-21 10:23

特戰媽媽完成275公里山隘行軍 愛兒送上一吻含淚

2018-04-20 22:36

【重磅快評】面對共機繞台 何不公布攔截影像？

2018-04-20 21:11

中共軍機又來了 連續第三天轟六繞台

2018-04-20 18:42

共軍錄製台語版宣傳片 徐國勇：有些東西無益兩岸和平

2018-04-20 16:32

台東太平營區早安曲 天后阿妹母親創作的

2018-04-19 14:41

反制中共遠海長航 國防部緊急動用近六億第一預備金

2018-04-19 13:31

軍方認證共軍新戰法攻台林口是首選 我反應時間只3小時

2018-04-19 11:41

裡面有人嗎？彰化特搜挺進雲門翠堤大樓5樓搜救

2018-02-07 15:53
看更多

熱門文章

一句話惹怒史瓦濟蘭國王 「台灣邦交國有瑞士？」

2018-04-21 11:00

特戰媽媽完成275公里山隘行軍 愛兒送上一吻含淚

2018-04-20 22:36

獨／聞師孟約談檢察官查「諷扁劇」 張安箴拒道歉

2018-04-21 00:12

來了！遼寧號與另六艘中共艦艇 正在台灣東方

2018-04-20 23:06

蘇嘉全動手推藍委…上次立法院長「出手」是27年前

2018-04-21 08:00

我空軍戰機監控繞島轟六K 大陸央視公布我機影像

2018-04-21 02:31

共軍例行性演練？孫大千：嘴炮對火炮

2018-04-21 09:12

吳茂昆被爆料不斷 包正豪：寧被羞辱還要巴著位置？

2018-04-21 10:00

市長初選競選經費公布了！黃偉哲花了3327萬元

2018-04-21 11:27

【重磅快評】面對共機繞台 何不公布攔截影像？

2018-04-20 21:11

史國改名 台灣正名？總統：我們國家名稱不是很清楚嗎？

2018-04-21 00:58

蔡總統：現在國名很清楚 我的態度沒變

2018-04-20 19:11

侯友宜談訪馬英九 「馬前總統就像教授一樣」

2018-04-21 11:42

蘇貞昌再選新北 朱學恒：一再吃保生大帝豆腐太過了

2018-04-21 14:22

調升基層警消年功俸額 資深員警嘆實質意義不大

2018-04-20 19:26

朱立倫端黃金催生台灣「洛杉磯」 李昌鈺也湊一腳

2018-04-21 09:00

「放一桶瓦斯」挨批 徐國勇喊冤：形容安全存量遭誤解

2018-04-20 22:36

結束史瓦濟蘭行 蔡總統：已交辦提出一套「非洲計畫」

2018-04-21 13:45

陳菊出任蘇貞昌競選總部主委？扁「勇哥」：當然不好

2018-04-20 20:14

柯文哲是民進黨大麻煩？段宜康：我不是柯黑是柯抖

2018-04-21 11:47

老驥伏櫪、志在千里？ 馬英九春節後邀子弟兵春酒餐敘

2018-04-21 17:53

吳茂昆東華校長任內 一年請假160天

2018-04-21 00:30

台北市若贏不了 鍾小平：侯友宜贏了又怎樣

2018-04-21 14:23

羅智強為中華民國募百萬讚 張善政來讚聲

2018-04-21 11:11

再次上香保生大帝 蘇貞昌：祂了解我一心想做事

2018-04-21 11:20

禮讓柯文哲？柯建銘：民進黨的一個大麻煩

2018-04-21 00:41

蘇貞昌虧李四川 「你出來選我就不敢出來選了」

2018-04-21 10:19

青農想婚…年收入兩百萬 卻因全年無休嚇跑對象

2018-04-20 23:54

大巨蛋先完工 鍾小平：讓趙藤雄看得到吃不到

2018-04-21 15:11

藍北市長初選辯論 鍾小平批其他3人不夠格

2018-04-21 14:13

侯友宜拜訪請益 馬英九鼓勵勝選

2018-04-20 21:32

選議員照片修過頭合規定？國民黨：猴別P成馬就好

2018-04-21 13:41

阿扁：陳菊當蘇貞昌主委不好 應出來選台北市長

2018-04-20 20:12

抗議徐國勇失言 反深澳電廠自救會要他道歉

2018-04-21 00:49

「天后」利菁提問振興觀光 藍參選人打故宮牌

2018-04-21 15:22

接任總統府秘書長今生效 陳菊第一個行程是…

2018-04-21 17:02

觀察站／綠軍改隱憂… 就怕又被自家人翻盤

2018-04-21 00:14

遼寧海事局連發3條航行警告 疑國產航艦即將海試

2018-04-21 12:09

冷眼集／深澳電廠爭議 不當比喻更失焦

2018-04-21 00:49

保安宮參拜是否為選台北市 賴清德：參加文化祭

2018-04-21 09:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top