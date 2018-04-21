遼寧號走東不走西 學者：反美意味濃厚

2018-04-21 16:58 中央社 台北21日電



中國的航空母艦遼寧號。新華社 分享 facebook 共軍航艦遼寧號艦隊19日選擇西太平洋路徑返航，並執行遠海長航訓練，相較上月台灣海峽路徑，軍事專家與學者認為，適逢美國封殺中興通訊，反美意味濃厚；並藉此執行海空聯訓。

國防部昨晚表示，遼寧號航空母艦艦隊19日通過巴士海峽，向東航向西太平洋執行遠海長航訓練，期間並無異常，國軍依規定全程掌握、監偵應處，籲請國人安心。

由於距離上次遼寧號艦隊在台灣附近航訓為上月3月20日，雖然適逢美國通過台灣旅行法之際，但因行經地點為台灣海峽，多數專家學者認為，以航艦扮演「大洋兵器」的軍武角色，應離岸越遠越好，若在狹窄台海航訓，對遼寧號本身才是威脅。

事隔近一個月後，遼寧號完成在南海軍演，19日晚間通過巴士海峽，續向東航向西太平洋，執行遠海長航訓練。由於美中貿易戰延燒，又逢中興通訊、華為與聯想遭美國封殺，一舉一動備受外界關注。

政大國際事務學院名譽教授丁樹範接受中央社訪問時認為，美國試圖透過貿易戰癱瘓中國大陸科技業，未來勢必對下一代科技產業、5G等造成影響，在中國毫無辦法之際，有可能藉在西太平洋航訓的方式，向美國示威。

軍情與航空網站主編施孝瑋接受中央社訪問時表示，台灣海峽距離短，遼寧號的一舉一動台灣看得很清楚，因此若從台海就是單純返港，不太可能有海上作業。

但施孝瑋說，19日遼寧號從台灣東部海域由南往北行進，又刻意經過美國航艦打擊群部署的石垣島、宮古島一帶，共軍航艦雖然與美國航艦的作戰能力落差大，但共軍想表達的就是展現實力，讓美國了解中國大陸具有反制美軍能力。

新江艦前艦長、前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩接受中央社訪問時認為，3月20日遼寧號由於要赴南海軍演，行經台灣海峽時著重的是速度，若以操演面向看待，航艦在台灣海峽訓練，由於緊鄰岸邊、縱深不夠，又要提防各種狀況，對體積大的航艦來說並不具優勢。

他也提到，航艦在海上演練時，為了讓畫面集中、感受軍力壯盛，從照片可以發現艦與艦間的距離「很近」；但實務上，艦與艦間的距離「展得越開越好」，甚至超過10公里，因為距離遠，防衛空間就越廣。

呂禮詩也說，根據經驗，遼寧號雖然要返回青島，但依海軍經驗會「一路操演回去」，從19日可以發現，共軍的海、空軍已經一體化，並藉這次經驗實施海空聯訓。

針對中國大陸12日在南海展開大規模演習，呂禮詩表示，從空照圖中可以發現，航艦演訓期間呈現的是「2列」，由於共軍另一艘航艦「山東艦（尚未確定命名）」準備海試，適逢共軍海軍節將至，是否意味共軍2個航艦戰鬥群已準備就緒，是值得關注的焦點。

呂禮詩強調，根據他擔任海軍多年經驗，海軍在每一個隊形上都有用意、用法，並不是「愛怎麼排就怎麼排」。

根據國防部民國106年國防報告書，遼寧號艦隊105年12月至106年7月，共4次在台灣周邊航訓；第5次、第6次及第7次則發生在今年1月4日、3月20日及4月19日。

第一次為105年12月25日，穿越宮古水道、沿台灣防空識別區以外東部海域，往南海方向執行遠海長航；第二次為106年1月11日，從海南島出發，沿台海中線以西北航行，翌日離開台灣海峽。

第三次為106年7月1日，沿台海中線以西南航行，翌日離開台灣海峽，8日至10日配合香港回歸20週年開放參觀；第四次為7月12日，沿台海以西中線向北航返山東，翌日離開台灣海峽。

第五次為107年1月4日，遼寧號由數艘作戰艦伴隨，自駐地出發，航經舟山島，判斷遼寧號將執行跨區遠海長航；第六次為107年3月20日，中國大陸航空母艦遼寧號艦隊進入台灣東北防空識別區（ADIZ），沿台灣海峽中線以西航行，國防部判斷為跨區訓練。

第七次為4月19日，共軍遼寧號航空母艦艦隊19日通過巴士海峽，向東航向西太平洋執行遠海長航訓練。