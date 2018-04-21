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退伍軍人離職率高 退輔會訂穩定就業津貼

2018-04-21 14:21中央社 台北21日電

根據退輔會送達立法院的書面報告指出，針對志願役退伍經退輔會推介就業後離職率偏高，已訂定穩定就業方案，並報政院核定，無業退伍軍人經推介穩定就業3個月後，每月最高可領新台幣8000元津貼。

立法院外交及國防委員會23日邀請退輔會主委邱國正報告「退除役官兵就業輔導成效檢討與策進」，並備質詢。

根據退輔會已送達立法院的書面報告指出，統計至3月底止，現有榮民37萬1148人，65歲以下勞動力人口計19萬2396人，已就業12萬1918人，其中經退輔會安置就業2萬8949人，其中退輔會創設所屬事業機構或轉投資事業機構安置1968人，轉介各民營企業安置2萬6981人。

報告指出，有鑑於志願役退除役官兵經推介就業後離職率偏高，約50%，退輔會訂定「促進退除役官兵穩定就業方案」，已報行政院核定。

報告指出，無業的退除役官兵若參加退輔會全日制職業訓練課程，並在訓後穩定就業3個月後，可領取職業訓練訓後就業穩定津貼。具榮民身份者，前半年每月可領1萬2000元，後半年每月8000元；服役4年以上未滿10年的退除役官兵，前半年每月6000元，後半年每月4000元。

報告指出，無業的退除役官兵經退輔會推介，穩定就業3個月後，可領取推介就業穩定津貼。具榮民身份者，每月可領8000元，至多發給12個月；服役4年以上未滿10年的退除役官兵，每月4000元，至多發給12個月。

報告指出，為協助退除役官兵適性發展，並辦理職涯探索，退輔會已建議國防部舉辦2至3天「職涯探索研習」，邀集屆退前6個月之軍士官參加，提供適性評量、職涯諮詢、講授職涯發展、求職技巧等課程。

退輔會職涯立法院

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