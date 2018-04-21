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軍人年改付委 朱立倫：應給退休軍人完全尊重

2018-04-21 10:23聯合報 記者葉英豪╱即時報導

攸關軍人年改「陸海空軍軍官士官服役條例」部分條文修正草案，昨天在立法院院會引發藍綠衝突下，交付委員會審查後，新北市長朱立倫開上午開第一槍表示，完全質疑政府的財政作最重要的考量，或者是短期的改革作最重要的考量，是不對的。

朱立倫說，對於過去很多退休軍人的信賴保譽原則，我們應該給予明確的保障。所以在作年改考量時，應該作充分的溝通，更不可以有任何羞辱對退休的將領或者退休的軍人。

朱立倫強調，對於軍人的尊重，主要在於他們對國家安全的重要，另一方面他們長期保家衛國，因此，政府應該作充分的溝通，取得社會的共識。

新北市長朱立倫樂得幫小朋友「妝」扮後一問，才知道被打扮得超口愛的是最佳「男」主角...
新北市長朱立倫樂得幫小朋友「妝」扮後一問，才知道被打扮得超口愛的是最佳「男」主角，大家都笑成一片。記者葉英豪／攝影
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軍人朱立倫空軍軍人年改方案

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