軍人年改付委 朱立倫：應給退休軍人完全尊重

2018-04-21 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 葉英豪 ╱即時報導



攸關軍人年改「陸海空軍軍官士官服役條例」部分條文修正草案，昨天在立法院院會引發藍綠衝突下，交付委員會審查後，新北市長朱立倫開上午開第一槍表示，完全質疑政府的財政作最重要的考量，或者是短期的改革作最重要的考量，是不對的。

朱立倫說，對於過去很多退休軍人的信賴保譽原則，我們應該給予明確的保障。所以在作年改考量時，應該作充分的溝通，更不可以有任何羞辱對退休的將領或者退休的軍人。