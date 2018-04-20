【重磅快評】面對共機繞台 何不公布攔截影像？

2018-04-20 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



圖為經國號戰機近距離伴飛中共轟六K。圖／國防部提供 分享 facebook 中共解放軍4月18日在福建泉州灣舉行火砲射擊演習，從當天起一連三日，都派出轟六轟炸機在內的各式機種進行「遠海長航」，經宮古海峽、巴士海峽繞台一圈。結束海南島校閱的遼寧號航空母艦，預料近日也將通過台灣附近北上，返回母港青島。

對此，國防部每天都是到日本自衛隊甚至中共軍方發布軍機飛行相關訊息後，再對外發布新聞稿。對於機種、航路等資訊的揭露，遠不及日方。另一方面，國防部卻接連三天，在自身與各軍種司令部、青年日報的官方臉書上，發布宣傳短片：第一天是「我們時時準備好」，第二天是「固若金湯」，今天是「捍衛領空捨我其誰」，並且再度引述蔡英文總統曾引述過的話，「身為中華民國空軍，怎可讓敵人在頭上耀武揚威」。影片中也刻意剪輯，F-16攜帶攻擊敵人艦艇的魚叉飛彈出勤的畫面。

國防部近年對社群媒體的經營，在政府各部會中無人能出其右。光是最花功夫的影片，單只國防部本身的臉書，今年至今就已經發布67部。如果再加上各軍種與青年日報自行拍攝者，說國軍「天天有影片」殆不為過。而且就專業標準來說，這些影片大多都剪輯緊湊、製作水準精美。國防部毫無疑問，是當今中華民國最大影視集團，第二名可能連軍方的車尾燈都看不到。

然而一如蔡總統的文青風演說，甫亮相令人驚艷，隨後外界觀感就逐漸麻木，甚至譏為空話。國防部的宣傳片儘管製作水準愈來愈好，但也純粹只是「形象廣告」，遇到中共機艦迫近等這種具體的事件時，就顯得空疏而不應時。甚至很容易讓人懷疑，國軍面對安全挑戰，真的如影片所云，「準備好了」嗎？

如果國防部能在日方公布前，就及時宣布共機遠海長航，或如遼寧艦動態等訊息，並且資訊詳盡，甚至包含相關影像。民眾才會真正相信，國軍對台灣周遭的海空動態，都能夠有效掌握，才會相信國軍保家衛國的能力，才會覺得繳稅養兵是理所當然。部分政客、網民宣稱軍方「貪婪」或「米蟲」，才會更被輿論一致唾棄。

誠然，軍事本來就強調虛虛實實，絕不能讓底牌被敵人看穿，明明我方已掌握的訊息，表面上也要裝傻不知。當初李登輝與陳水扁兩位總統公開大談對岸軍力部署，都造成我方情報網的損失。然而目前國防部對相關訊息處理的保守、遲緩、諱莫如深，絕對不是「大嘴誤事」；裝傻裝得太過頭，絕對沒有足以欺騙中共情報體系的能力。反之，如日方這種平常看似一概公開的方式，如果真的要執行情報作為，真要在其中夾雜些冒牌的小動作，才可能讓對手失察而被唬住。

當然，對於相關安全情勢的發布尺度，絕對不是國防部決定，而是更高層的國安體系操刀。以民進黨向來對於輿論走向的敏銳，對於文宣的擅長，難道感覺不到這一點？還是當局一方面堅持要在兩岸政策採取強硬路線，卻又想要粉飾太平，不願意讓民眾知道局勢艱險？