共軍動作頻頻 專家：台灣應發展軍力厚植外交

2018-04-20 16:15 中央社 台北20日電



中國的航空母艦遼寧號。聯合報系資料照片。新華社 分享 facebook 中國大陸近期軍事動作不斷，學者與軍事專家認為台灣應務實發展軍力，避免以言語刺激兩岸情勢，積極厚植外交關係，證明台灣是「好的夥伴」。

中國大陸12日在海南展開大規模演習，共48艘戰艦、76架戰機、約一萬名官兵參加，航空母艦遼寧號也在其中，並接受中國共產黨中央軍事委員會主席習近平檢閱。

此外，共軍18日在福建石獅靶場火砲射擊，共軍運8、轟6、圖-154等多型機昨天也穿越宮古水道進入西太平洋，經巴士海峽飛返原駐地，動作頻頻。

軍事專家、「亞太防務雜誌」總編輯鄭繼文接受中央社記者訪問表示，共軍的針對性、軍演強度越來越強，台灣應「務實軍力政策」、「避免刺激中國大陸」與「發展與他國的良好關係」。

務實軍力部分，鄭繼文說，整體預算有限，錢應花在刀口上，在能力範圍內讓國軍軍力精壯，增進防衛能力，也應盡可能避免以言論、政策刺激對岸，讓共軍沒強烈動機發動戰爭，讓危險因子降到最低；此外，應積極發展與美國、周邊國家友好關係，在外交上證明台灣是「好的夥伴」，增加自身價值，才能間接確保台灣的國家安全。

鄭繼文表示，中美在印太戰略上的矛盾雖然加劇，但也在磨合中，加上兩岸經貿往來密切，如果台灣在言論、動作衝過頭，可能會適得其反，也應將自己的角色盡可能維持政治中立，不刻意偏向美國、日本，未來操作彈性會比較高。

前立法委員林郁方接受中央社記者訪問時表示，南海部分主要是加強南海控制，雖名為演習，實際上是供習近平檢閱，與台灣關係不大。

台海火砲射擊部分，林郁方表示，真正意義不在演練內容，而是從例行性的訓練，對外宣稱為具針對性的演習。無論在東京奧林匹克運動會台灣正名、或行政院長賴清德的台灣獨立言論，未來可能會有針對性更強、武器更強、距金門、澎湖更近的軍演，也不排除從外交、經貿上著手孤立台灣。

政治大學國際事務學院名譽教授丁樹範談及兩岸情勢時說，近期中國軍機、艦頻繞台，在這個氛圍下，美國只好走商售、技轉方式，讓台灣更具防衛能力；中國也須注意自己的做法，如果頻頻軍機、艦繞台，將會使中國、美國間關係更對立。