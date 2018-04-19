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松山機場功能多 呂秀蓮力主不可廢

2018-04-19 17:30中央社 台北19日電

遷移松山機場成為跨黨派市長參選人的最大共識。對此，表態爭取代表民進黨參選台北市長...
遷移松山機場成為跨黨派市長參選人的最大共識。對此，表態爭取代表民進黨參選台北市長的前副總統呂秀蓮今天表示，松山機場存廢的權限並非台北市長可以片面決定。 圖／聯合報系資料照片
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表態爭取代表民主進步黨參選台北市長的前副總統呂秀蓮今天表示，松山機場不可廢，松機存廢的權限在總統、國防部、國安單位、交通部等中央機關，並非台北市長可以片面決定。

「松山機場遷建」成為台北市長選戰焦點，台北市長柯文哲3月底曾說，松機隨時可以遷移，就看交通部決心。

呂秀蓮今天舉行記者會說明她對松山機場遷建的立場，她認為桃園機場已經不勝負荷，且松山機場包括國際、兩岸、離島和花東航線，廢除松機，對離島和花東鄉親不便。

呂秀蓮並指出，松山機場是國際接軌的門戶，也是城市發展的關鍵，國際人士來台，直飛台北是一大誘因；且如果遇到大的天然災害，松山機場可以提供居民避災、運送物資、救災據點等功能。

此外，呂秀蓮認為松山機場還具有國防安全功能，有利維繫大直國防特區的安全和秩序，萬一桃園機場遭受攻擊，可以改用松山機場；松山機場離政經中心較近，方便元首和政府要員撤離。

因此呂秀蓮認為松機存廢的權限在總統、國防部、國安單位、交通部等中央機關，並非台北市長可以片面決定。

記者會並邀請退出民進黨、擬以無黨籍身分參選台北市長的前台南縣長蘇煥智發表看法，呂秀蓮強調，她邀請蘇煥智參加記者會，不是針對也表態參選台北市長的立法委員姚文智，而是針對柯文哲。

蘇煥智認為，中長期來看他個人贊成遷移松山機場，但短期以未來4到8年而言，松山機場能否遷移完全取決於總統、國防部和國安單位的看法。

蘇煥智認為，松山機場鄰近國防部和衡山指揮所，擔負的國安任務何時可以解除，不是台北市長可以片面決定；姚文智要求遷移松山機場，應該好好和國防部、國安單位和總統府討論一下，總統蔡英文也應該表態說明立場。

松山機場呂秀蓮國安

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