台東太平營區早安曲 天后阿妹母親創作的

2018-04-19 14:41 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 尤聰光 ／台東報導



全新的早、晚安曲，讓台東太平營區官兵和附近居民聽了都說：「有家鄉的感覺」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

晚安曲 費玉清版本換原民fu

當過兵的一定都熟悉晚上10點就寢前，營區都會播放費玉清的晚安曲，不過，近來有民眾聽到陸軍台東地區指揮部（太平營區）的晚安曲，已不是費玉清版本，而是有原住民風的改編版本來取代，甚至早上起床播放嚴肅的軍歌，也換成卑南歌曲「阿拉姆」，官兵和附近居民聽了都說：「這樣就對了，有家鄉的感覺」。

據了解，卑南族歌曲「阿拉姆」，是天后歌手張惠妹母親張王玉妹所創作，而阿拉姆的卑南族語是「來」的意思。

卑南族歌曲「阿拉姆」，是天后歌手張惠妹（見圖）母親張王玉妹所創作，而阿拉姆的卑南族語是「來」的意思。 圖／摘自臉書 分享 facebook

卑南歌手編曲翻唱

台東地區指揮部政戰主任屠強表示，營區從今年小年夜開始，早、晚安曲都改成原住民版本的曲子，「晚安曲」是把費玉清的版本改成吉他版翻唱，早安曲則是從軍歌，改為卑南族歌曲「阿拉姆」，這兩首歌都由卑南族在地樂團思奈來重新編曲翻唱，想不到播放至今還蠻受歡迎的，因為營區大多是原住民子弟，營區也在卑南族地區。

「會唱早晚安曲，算是因緣際會吧！」樂團主唱思奈說，去年12月底受邀到營區表演，沒想到指揮官突然告訴她，營區的早晚安曲會不會吵到附近居民？她回說已經這麼多年了，還好啦，結果指揮官希望用她的歌聲來重新編曲翻唱，可能村民及官兵接受度更高，她也就答應嘗試看看。

官兵：有家鄉的感覺

一名林姓士官說：「這樣就對了，有家鄉的感覺。」部隊播放的歌曲，不是軍歌，就是我的未來不是夢、今宵多珍重或晚安曲，聽都聽膩了，現在有新不同的曲風，感覺就是很不一樣，尤其自己是原住民，聽到原住民的歌，心情也很舒服放鬆。