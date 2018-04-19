軍方認證共軍新戰法攻台林口是首選 我反應時間只3小時

2018-04-19 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美國學者易思安在「中共攻台大解密」專書列出中共攻台首選攻擊地點為新北市林口沙灘，儘管當地海岸地形已有大幅轉變，增加傳統兩棲登陸難度，但根據軍方戰術想定，確實仍將此地列為解放軍犯台登陸首選地，但研判共軍主力不會採取突擊搶灘的方法，而是由氣墊船打前鋒、機降部隊奪控周邊的台北港、空降部隊著陸於桃園國際機場，且全兵力不會全部從林口海湖附近登陸，而是擴散到金山、萬里、淡水海岸同時襲擾滲透，而從解放軍自海峽渡海進發，我方反應時間將只有3小時。

軍方指出，國軍情報單位早在10年前，就已發現解放軍實施的「摩步旅奪港」軍演，目標就是台北港，手段就是兩棲快速突擊與直升機機降，快速佔領台北港周邊要點、開放港口碼頭。繼之以如海峽號或海洋拉拉號之類的滾裝客貨輪迅速進港行政下卸，一艘萬噸滾裝汽車貨輪，可以裝載一個營級的機甲部隊，進港4小時內，就可完成下卸、調整佈勢，發起攻擊。奪港讓輜重進來，比透過兩棲登陸運送輜重有效多了。這個狀況也是當年國軍將具備快速反應戰力的海軍陸戰隊66旅北調林口，將台北港防務列為該旅任務的原因。

全球安全網站2000年就曾公布，若將1944年6月的盟軍諾曼第登陸行動放在台海，只要將「大君主行動」轉90度，直接套用在台海，就變成解放軍跨海登陸台灣的模式，包括發航的港口、空降的航路、登陸灘頭，幾乎完全吻合（ https://www.globalsecurity.org/military/ops/taiwan-d-day.htm ）。

軍方透露，依照這個模式，解放軍會從福建平潭到東山之間，先宣布大規模聯合軍演，藉以規避美日與我國的情監偵，繼之在適當時機，對演習的部隊，下達由演轉戰的決心，一部先奪控澎湖列島，主力集注於北部林口附近，實施空降與兩棲登陸，直指台北中樞要域。而平潭到台北港，按現行海峽號、麗娜號對開僅需3小時，就是我方可以反應的時間。