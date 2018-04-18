陸軍取消重砲射擊向共軍示弱？專家提證據捉包軍方反擊

2018-04-18 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中共今日（18日）在福建實施高砲實彈射擊，國軍同一日在澎湖的重砲保養射擊竟因此停止，陸軍解釋是射擊日前已然於3月21日完成，因此4月18日射擊取消。但有人分析公開的射擊通報，指澎防部是在3月22日申請18日的靶區，陸軍司令部發文的時間是3月28日，若21日就完成的話，為什麼22日還要申請靶區？他質疑，面對解放軍，軟弱換來的只會是蔑視。

但軍方解釋，重砲射擊先須先作射擊評鑑，而後預先申請管制海空域，澎防部確實在21日就完成射擊，但及格與否的評鑑尚未出爐，且申請管制的海空域涉及多個部會，必須提前申請，因此承參隔日預先申請18日射擊的海空域，若有重砲射擊不及格，就須在18日複測。但結果是所有砲射擊都及格，因此18日射擊就取消。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩在臉書發文指稱，指陸軍說：上（3）月21日例行保養射擊已悉數完成，所以本月份不予射擊並取消射擊通報。但這份從漁業署下載的公文呈現的卻是，澎防部是在3月22日申請的靶區，陸軍司令部發文的時間是3月28日，陸軍司令部發文漁業署時，3月31日發了澎防部副本。

他想請問的是：21日就完成的話，為什麼22日還要申請靶區？千錯萬錯又要推給承辦的小官，那為什麼發文給司令部發現錯誤後，長官不發文註銷或打通電話取消？再者，司令部3月31日給了澎防部副本，澎防部收文後就「呈閱後存參」了嗎？為什麼看到公文的長官，都沒發現靶區核覆了呢？

呂禮詩說，面對解放軍，軟弱換來的只會是蔑視。既然金門、馬祖都可以打，為什麼一海之隔的澎湖反而不能打？戰訓本務的例行性射擊訓練，又為什不做？馬克思說：歷史第一次是悲劇，第二次則是鬧劇（History first time as tragedy, the second as farce.）

他TAG說，危險區域最小半徑5浬最大彈道高度5000呎；是長官就把責任扛起來不要推給承辦的小官。