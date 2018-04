陸軍取消重砲射擊向共軍示弱?專家提證據捉包軍方反擊

2018-04-18 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中共今日(18日)在福建實施高砲實彈射擊,國軍同一日在澎湖的重砲保養射擊竟因此停止,陸軍解釋是射擊日前已然於3月21日完成,因此4月18日射擊取消。但有人分析公開的射擊通報,指澎防部是在3月22日申請18日的靶區,陸軍司令部發文的時間是3月28日,若21日就完成的話,為什麼22日還要申請靶區?他質疑,面對解放軍,軟弱換來的只會是蔑視。

但軍方解釋,重砲射擊先須先作射擊評鑑,而後預先申請管制海空域,澎防部確實在21日就完成射擊,但及格與否的評鑑尚未出爐,且申請管制的海空域涉及多個部會,必須提前申請,因此承參隔日預先申請18日射擊的海空域,若有重砲射擊不及格,就須在18日複測。但結果是所有砲射擊都及格,因此18日射擊就取消。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩在臉書發文指稱,指陸軍說:上(3)月21日例行保養射擊已悉數完成,所以本月份不予射擊並取消射擊通報。但這份從漁業署下載的公文呈現的卻是,澎防部是在3月22日申請的靶區,陸軍司令部發文的時間是3月28日,陸軍司令部發文漁業署時,3月31日發了澎防部副本。

他想請問的是:21日就完成的話,為什麼22日還要申請靶區?千錯萬錯又要推給承辦的小官,那為什麼發文給司令部發現錯誤後,長官不發文註銷或打通電話取消?再者,司令部3月31日給了澎防部副本,澎防部收文後就「呈閱後存參」了嗎?為什麼看到公文的長官,都沒發現靶區核覆了呢?

呂禮詩說,面對解放軍,軟弱換來的只會是蔑視。既然金門、馬祖都可以打,為什麼一海之隔的澎湖反而不能打?戰訓本務的例行性射擊訓練,又為什不做?馬克思說:歷史第一次是悲劇,第二次則是鬧劇(History first time as tragedy, the second as farce.)

他TAG說,危險區域最小半徑5浬最大彈道高度5000呎;是長官就把責任扛起來不要推給承辦的小官。