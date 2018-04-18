中共2架轟六機遠海航訓 國防部全程掌握

2018-04-18 22:02 中央社 台北18日電



國防部發言人陳中吉。 聯合報系記者洪哲政／攝影 分享 facebook 國防部今晚表示，中共轟6K型機2架下午穿越宮古水道進入西太平洋，經巴士海峽後飛返原駐地，進行遠海長航訓練活動。國防部全程監偵掌握。

國防部晚間發布新聞稿指出，國軍於共機活動全程，均依規定派遣機、艦監偵掌握與應處，期間並無異常情形，請國人安心。

中國大陸在福建實施火砲射擊，國防部發言人陳中吉上午受訪指出，國軍維持正常戰備，沒有提升戰備等級。