共軍小規模演習 黨政人士籲勿自亂陣腳

2018-04-18 19:41 中央社 台北18日電



不具名黨政人士今天表示，中共近來試圖利用小成本、小規模、小部隊的「三小」軍事演習，干擾台灣輿論。黨政人士呼籲國人不要自亂陣腳，政府有能力完整掌握跟因應情況。

中國大陸在福建沿海實施火砲射擊，黨政人士表示，中共持續利用軍演訊息試圖操作輿論，這就是傳統「三戰」中（輿論戰、心理戰、法律戰）的「輿論戰」和「心理戰」。

黨政人士指出，中共這段時間，試圖利用小成本、小規模、小部隊的「三小」軍事演習，藉著台灣媒體、新聞和網路自由的特性，干擾影響台灣輿論，藉此打擊政府威信。

黨政人士認為，這種「吃豆腐」的手段或多或少有效果，但是台灣整體信心素質良好，以今天廈門泉州演習為例，很多媒體到金門想要訪問居民和陸客有沒有因為軍演受影響，結果大陸旅客照玩，台灣人生意照做，民眾的反應是作息正常不受影響，這就是破除中共輿論戰和心理戰最好的證據。

黨政人士指出，若國內因此有人隨之起舞，可預期的未來，中共在認為有效的情形下，仍會持續透過這樣的「騷擾演習」，配合媒體和網路刻意操作，用「假訊息作戰」的方式來干擾台灣的部隊。

黨政人士認為，因為新聞競爭的關係，國內媒體在報導上都會盡量增加聲光效果，但是面對中共刻意發動的輿論戰，黨政人士呼籲不要自亂陣腳，只要國內媒體客觀忠實呈現報導，就能減少對岸這種刻意操作的影響力，也有助於穩定國內民心。

黨政人士強調，政府有能力完整掌握跟因應；對內，國防部會適時提供資訊讓國人安心，對外，讓區域知道台灣自我防衛的決心。