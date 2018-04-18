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軍人年改段宜康猛轟退役中上將貪婪 邱國正動氣抗辯

2018-04-18 13:12聯合報 記者洪哲政╱即時報導

反對軍人年改天花板訂為90%的民進黨立委段宜康今天向退輔會主委邱國正「踢館」，指...
反對軍人年改天花板訂為90%的民進黨立委段宜康今天向退輔會主委邱國正「踢館」，指稱訂90%是專為退役中、上將設計，他對軍人沒有任何不敬，但「我對貪婪、對貪得無厭非常非常厭惡」，行政院已對短役期軍官權益增加給你們了，卻還不夠？邱國正當下沒有激烈回應，但稍後面對其他立委表示，說今天他努力對退伍袍澤從事溝通，但若今日再提所謂貪婪、貪得無厭，他不保證沒有反彈，立委應有所節制，講道理。有退役上將身份的他抱怨，「我以前也被糟塌，被形容吃香喝辣，貪婪等」，在爭取權益的過程，他一定是站在退伍袍澤這邊。圖／翻攝自立法院直播畫面
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反對軍人年改天花板訂為90%的民進黨立委段宜康今天向退輔會主委邱國正「踢館」，指稱訂90%是專為退役中、上將設計，他對軍人沒有任何不敬，但「我對貪婪、對貪得無厭非常非常厭惡」，行政院已對短役期軍官權益增加給你們了，卻還不夠？提升到90%，就是為了少數的中、上將。邱國正當下沒有激烈回應，但他稍後面對其他立委表示，說今天他努力對退伍袍澤從事溝通，但若今日再提所謂貪婪、貪得無厭，他不保證沒有反彈，立委應有所節制，講道理。有退役上將身份的他抱怨，「我以前也被糟塌，被形容吃香喝辣，貪婪等」，在爭取權益的過程，他一定是站在退伍袍澤這邊。

邱國正上午列席外交及國防委員會進行業務報告，會議進行到中午，段宜康登記質詢表示，經民進黨立委溝通，對短年資軍官，即20到30年年資的軍官，俸率其實比原來退輔會接受的版本要高，到30年即上校退役年限，又與原版本一致，到75%。他原本的主張，是30-35年，從75%到80%，少將到中將階層，年資每多一年多1%，俸率已到80%，就不再往上調，但後來行政院版本變成90%。他認為，80%已非常優渥了，可到80%者都是退役中將以上，90%誰可享受到？邱國正說，上將和士官長。

他說，退輔會堅持90%，其間到85%折衷案都不接受，為了是誰？就是為了上將，努力爭取就是為了上將。這合理不合理？軍人要特別優渥照顧大家都沒意見，但這種照顧應是在職時，因為在職辛苦，從事作戰與訓練業務，要承擔責任。公教年金的邏輯，不管在職多辛苦，退休就是退休了，無論是次長司長，退休沒承擔責任，但為何處理軍人年改邏輯會不一樣？

段宜康指出，以中將為例，以行政院軍人年改版本，以38年年資中將為例，年改前優存加月退俸，是11萬餘元，若按行政院版本，年改後還超過10萬元，少了1萬元、9%。若以他的版本，則是少了2萬1，到9萬餘元。但中將對照公務員14職等常務次長，年改前領10萬元，比退役中將少，年改後採計到40年也只領7萬元，少了31%，那看警政署，警察在承平時承擔風險不比軍人少，警政署長領的退休金與常務次長是一樣的，從領超過10萬元被刪到7萬元。

段宜康要邱國正告訴他道理：這些中將上將，在部隊多辛苦，為什麼退休後，還可以領這個錢，上將現役時領超過20萬元，如果照行政院版本，還領超過17萬元，採他的建議80%，還領超過15萬元，退休後還有任何風險嗎？他對軍人沒有任何不敬，但「我對貪婪、對貪得無厭非常非常厭惡」，民進黨已對短役期軍官權益，行政院已增加給你們了，卻還不夠？提升到90%，就是為了少數的中、上將。

邱國正則回應段宜康說，若要弄到貪婪、貪得無厭，百分之85到90，並未設框架，但若真要降低，須要從本俸著手，55+2是一定的，已有版本，上將會較多，是因其本俸較高，同工不同酬，大家不能接受，上將本俸是以部隊服役年限乘出來的。但段宜康說，薪資結構可以調整，他堅持反對。

邱國正稍後在回應民進黨立委鍾佳濱質詢時，對於退伍軍人是否會對年改草案版本發動大規模抗爭，他說今天他努力對退伍袍澤從事溝通，但若今日再提所謂貪婪、貪得無厭，他不保證沒有反彈，立委應有所節制，講道理。國民黨立委賴士葆質詢時，指退伍軍人要求現役版本先走，退役暫緩，要求邱國正應表態若無法實施，應對是否續任現職表態，邱國正則回應，草案現已送立法院，如何通過是立委權責，他留任現職與否不是立委所能決定，有退役上將身份的他抱怨，「我以前也被糟塌，被形容吃香喝辣，貪婪等」，但在爭取權益的過程，他一定是站在退伍袍澤這邊。

退伍軍人邱國正段宜康

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