年改太兇導致軍人不想升官？ 段宜康：歡迎

2018-04-18 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



段宜康。記者程嘉文／攝影 分享 facebook

民進黨立委段宜康今天在立院外交國防委員會質詢時，批評行政院將軍人退休年金改革的「俸率」上限訂在90%而非80%，此舉根本是為了替高階將官保留高所得，「我對軍人沒有不敬，我對貪婪與貪得無厭非常厭惡」。他也表示，現在有人說，如果把高階軍官的俸率都壓低，會讓很多人不願意升官，「歡迎！」

隨後上台質詢的國民黨立委王育敏說，從先前民進黨立委發言可以看出，他們對現在的政院版本還是有意見。到時候會不會又像先前公教年改一樣，最後時刻被民進黨立委提出臨時提案大刪？如果真的發生這種事，主委邱國正怎麼辦？邱國正回答，會全力捍衛袍澤權益，避免這種情況發生，「我心裡有定案，但現在不能說」。

邱國正也說，經過努力溝通，現在看來退伍軍人不會有太激烈反應，但如果持續罵他們貪財、貪婪，「我不能保證」。後來面對國民黨立委賴士葆逼問，面對軍人被糟蹋，要不要下台負責？邱國正說「走不走人我自己決定」，但「我以前也被糟蹋過」。賴士葆問怎麼糟蹋？邱國正說：「例如說我貪婪。」

段宜康表示，經過民進黨立委溝通，大家對於短年資軍官的俸率，都主張要比年改會員先版本更高，因此訂出「55+2%」制度，以提升年資20~30年的校級軍官退俸，到了30年就與年改會版本是一致的。

段宜康說，自己原本認為俸率只到80%就不要再增，政院認為90%。「你們可能以為我太苛了，但我今天還是認為，80%已經非常優渥了。」因為軍官要中將以上才有機會累積30年年資，上將才有可能到90%的俸率。

此時邱國正補充，「還有士官長」。段宜康強調，沒有人對士官長的退俸有意見，「你們努力爭取半天，都只是為了上將！」

段宜康說，38年年資的中將，目前領11萬多，未來只砍9%；即使按照自己比較嚴格的版本，也只少了2.1萬。相反地，14職等常務次長是文官到頂，本來領10萬，年改之後，就算採計到40年，也只剩7萬，刪掉31%。「所有人退休後都不再負擔責任，還有風險嗎？為何處理軍人年改有不同的邏輯？」

他進一步表示，有人說軍人危險，但承平時期，警察的危險不下軍人，但警政署長被年改的幅度，何嘗次是一樣的，為何高階軍人可以享有更高的俸率？