邱國正：軍人年改要讓退伍袍澤滿意 否則位子不坐下去

2018-04-18 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



軍人年金改革草案送抵立法院，退輔會主委邱國正（右）上午被詢及對退伍袍澤的溝通狀況，如「八百壯士」是否滿意？退輔會主委邱國正回應，他的溝通要務使大多數退伍軍人都能滿意，「他們滿意我就滿意，他們不滿意我不能滿意」，「否則我位子不會再坐下去」。圖／翻攝自立法院直播畫面 分享 facebook

軍人年金改革草案送抵立法院，退輔會主委邱國正上午被詢及對退伍袍澤的溝通狀況，如「八百壯士」是否滿意？退輔會主委邱國正回應，他的溝通要務使大多數退伍軍人都能滿意，「他們滿意我就滿意，他們不滿意我不能滿意」，「否則我位子不會再坐下去」。

邱國正上午列席外交及國防委員會進行業務報告，邱國正說，退役軍人目前有12萬多人領月俸，含一次退伍金者則有21萬多人，現役官兵則有20萬人左右。該會上午已於全球資訊網《年金專區》建置「軍人退撫新制(草案)重點試算器」，退伍軍人可自行上網試算新制退俸。退輔會也表示，國防部委由國防大學進行退撫新制製作精算報告，下周就會出爐，將送交所有立院外委會所有朝野立委。

民進黨立委蔡適應質詢表示，軍人年金改革將在立法院外交及國防委員會進行審議，軍人年金改革對尉級、校級、將級何者影響最大？對誰反而有幫助？邱國正回應說，對現役軍人幫助很大，可以看到未來，未來退伍可明確獲得應有的酬庸；對影響較大的，「對新舊者都有影響」，影響層面當初為何會有50+2.5或55+2方案的討論，對影響層面，對中低階層影響較小，對高階者影響只有擴大只有變小。對校官以下包含士官長、士官影響小，但調整為55+2以後，影響會更小。

蔡適應說，行政院版本把將官調到90%，原來的草案是85%，但過去年資不管是過去的舊制或現行法律，最高是算到35年，新版本則調高到40年，有人提及如此軍人月退俸會比部會次長更高，許多立委與公教人員對提高到90%有不同意見。

邱國正表示，總統在這方面體恤軍人，將軍公教脫勾，著眼軍人任務不同一般工作的特質。軍人平日如何辛苦不談，但同工不同酬，是不合理的，若不同工硬要拉成同酬或等同同酬，並不太恰當，經年改對哪個影響大、小，退輔會能作的就是讓影響更低、傷害愈淺。

對退除役將級軍官對草案的反應，邱國正說，拉到90%是他接任現職前就有的概念，他沒有多作置喙。原案85%，他認為讓服役超過35年以上，就是老的退役將領或士官長，好像有些針對性，感覺不好，好像有點針對他們。所以有人建議將服役36年以上者，改為加1或加0.5，目的是避免獨厚高官瘦小吏的觀感，現在55+2的方案後，對服役超過35年者，與50+2.5者反而扣得更多一點。

蔡適應表示，現仍有立委和社會輿論對拉高到90%仍有不同看法，退輔會還有溝通任務，取得最大共識。但舊法只算到35年年資，有不同爭議。至於此案精算報告，邱國正說，此案會增加一點預算支出，但比現制會減少。

邱國正說，目前榮民有37萬人左右，若含榮眷則有70餘萬人。對募兵制推動後，榮民數未來5到10年的變化，退輔會說，榮民因老化每月減少1400人左右，今年1到3月增加700人左右。平均退伍年齡軍官為43歲，士官約為27歲退伍。

但國民黨立委呂玉玲批評，軍人服役年限較短，國軍組改歷經精實、精粹、精進組改，許多軍人是被迫提早退休，年資有限，但新制年改對軍人起支俸率都要改，對退伍者不公，是否要對這些被迫提早退伍者進行補償？他說，4月提出7月就要上路，但溝通是雙向的，溝通了誰？國會也沒有完全溝通，在野黨完全不知，她主張基於穩定軍人，新制應現役先行、退役暫緩。

對於軍人年改新版本和退役軍人溝通的情形，邱國正說，溝通仍在進行，沒停過，正反意見都有，他目前不敢下定論或提出正反意見百分比。他碰到的對象，或認知或粗獷一點者，當然有不同意見，大概是一半一半左右，但他不敢說有一半支持，有一些人態度是沒有改變，無法接受，「但可以溝通」，他覺得如「八百壯士」是可以溝通的，「正面部分的溝通可以得到成果」，他認為若有50%認同，就算有成果。

邱國正強調，他沒有黑箱溝通，誠如他和八百壯士溝通過程中，大家都有顧慮到若私下溝通，將影響其他人想法的契合。他表示，他務使大多數退伍軍人都能滿意，「他們滿意我就滿意，他們不滿意我不能滿意」，「否則我位子不會再坐下去」。

邱國正表示，他看過全案精算報告，若快的話，可能明年或數年後就破產，年改後可延長至卅年，可省下一千餘億元，包含軍人提升的薪資待遇，退輔會十年內每年會挹助100億，年金改革勢在必行。但國民黨立委馬文君提出街訪影片，以民間保險簽約後要片面改變保單內容，民眾都無法接受，軍公教警消為國付出，但年金改革卻溯及既往，基金會倒不是保戶的責任，現在政府要更動年金，不惜分化現役與退役官兵，而政府多項施政如新南向、綠能發電、獵雷艦弊案，要耗資兩兆元以上，卅年才省千餘億元，政府還要改年金嗎？

不過退輔會副主委李文忠稍後答詢時強調，溯及既往原則業經大法官會議解釋，「若不溯及既往就不用改革了」，未來卅年後，基金將仍有1300億元資產。