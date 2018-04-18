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退伍軍職算退俸 「軍人退撫新制草案重點試算器」上網

2018-04-18 09:53聯合報 記者洪哲政╱即時報導

軍人年改「軍人退撫新制草案」送至立法院，退輔會上午提前公布「軍人退撫新制(草案)重點試算器」，退役軍人可以上網據自已的服役條件，算出自已在新制中可領多少退休俸、與原來退俸額度差距有多少。

退輔會上午表示，該會於全球資訊網《年金專區》建置「軍人退撫新制(草案)重點試算器」，有兩個連結，歡迎退伍軍職人員多加利用。

退輔會退除給付處指出，為配合行政院會通過的「陸海空軍軍官士官服役條例」部分條文修正草案，為使退伍袍澤更進一步了解，該會於全球資訊網《年金專區》建置「軍人退撫新制(草案)重點試算器」（ https://www.vac.gov.tw/cp-1787-33218-1.html ）。

退輔會說，這項試算服務目前僅以「改革方案實施前已退伍生效」人員適用，支領贍養金、大陸半俸、傷殘津貼及生補費人員不適用。此外，這項試算服務是依據「陸海空軍軍官士官服役條例」部分條文修正草案所設計，該項試算結果僅供參考、屬服務性質，實際仍應以主管機關國防部最後確定方案之審定結果為準。

退輔會說，目前該會各縣市榮服處均已成立「軍人退撫新制諮詢專案櫃台」，退伍袍澤們如有諮詢需要及疑惑，歡迎致電或洽談，退輔會將竭誠提供服務。

退輔會上午表示，該會於全球資訊網《年金專區》建置「軍人退撫新制(草案)重點試算器...
退輔會上午表示，該會於全球資訊網《年金專區》建置「軍人退撫新制(草案)重點試算器」，有兩個連結，歡迎退伍軍職人員多加利用。圖／翻攝自退輔會官網
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軍人退輔會空軍

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