親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆接新教長
蔡總統出訪邦交
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
陸台海實彈軍演
賴清德台獨主張
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

準美軍太平洋司令：兩岸前景黯淡 對台軍售應正常化

2018-04-18 00:13聯合報 華盛頓記者張加／十七日電

美軍太平洋司令提名人戴維森。 華盛頓記者張加／攝影
美軍太平洋司令提名人戴維森。 華盛頓記者張加／攝影
分享
美軍太平洋司令提名人戴維森表示，對台軍售應正常化，美台軍艦互泊與邀請台灣參與軍演則仍需討論；至於是否派將官訪台，戴維森的書面證詞指出，若他通過任命，將繼續與國防部合作，派合適人士訪台，以便就重大問題進行交流。

戴維森評估當前兩岸關係指出，雖然兩岸情勢比二○○八年更穩定，但局勢依然緊張，近期兩岸關係顯著改善的前景仍黯淡。

根據書面證詞，參議員詢問戴維森，是否認為台灣對其防禦能力投入適當的投資？戴維森回應，是的，台灣已開始進行防衛轉型，顯示他們嚴正看待其面臨的威脅。

川普政府提名現任美軍太平洋司令哈里斯出任駐澳洲大使，並提名海軍艦隊司令部司令戴維森（Philip Davidson）接任太平洋司令，聯邦參議院軍委會十七日舉行任命聽證會。

參議員柯頓詢問戴維森是否同意對台軍售應正常化？戴維森說，對台軍售應正常化，基於台灣關係法，美國應協助台灣發展可靠的防禦能力。

柯頓追問，是否允許美台軍艦互相停靠，以及是否邀請台灣參與軍演？戴維森都說尚需討論、需要一些時間考慮。

美台防衛合作方面，戴維森說，美方應幫助著重於傳統與不對稱軍力的適當平衡，為中國大陸創造困境與挑戰，美國可以在某些部分提供幫助；在其他部分，台灣應考量不仰賴外部支持的自製系統（indigenous systems）。此外，美軍應提供可靠、有彈性且具成本效益的協助，以加強台灣的能力。

美軍軍艦軍售

相關新聞

特戰營長首次參加山隘行軍? 原來先前是蛙人

2018-04-17 18:58

準美軍太平洋司令：兩岸關係局勢仍緊張

2018-04-17 22:54

蔡英文出訪非洲 幻象戰機武掛全戰備護航

2018-04-17 19:45

雄二飛彈車趕戰備抽測 撞上自家指揮車

2018-04-17 18:12

中科院將自製複合式火箭搬上國際 瞄準登陸氣墊船

2018-04-17 11:56

中共對台軍演總統卻出訪 嚴德發：不會有影響

2018-04-17 11:51

漢翔：新高教機6月1日組裝 2020年首飛

2018-04-17 08:58

不甩解放軍軍演恫嚇 國軍與星光部隊本周實施正午操演

2018-04-17 01:01

美核准潛艦行銷 總統：有助台海和平

2018-04-17 00:35

基隆港軍港西遷「 滅港」尬上「更好」

2018-04-17 00:23

軍港遷移蔡英文才剛來動土 他稱基隆港要滅港了

2018-04-16 23:07

獵雷艦轉賣中資？ 一銀：不可能

2018-04-16 00:15

一銀持續進行追償 緊盯獵雷艦交船進度

2018-04-15 18:34

獵雷艦傳賣中資一銀急赴義聲請假扣押？ 一銀：沒赴義

2018-04-15 14:48

台美國防產業論壇5月登場 聚焦三議題

2018-04-15 13:31

潛艦國造 想了80年…中華民國即將圓夢？

2018-04-15 09:00

裡面有人嗎？彰化特搜挺進雲門翠堤大樓5樓搜救

2018-02-07 15:53

中華民國最老飛行員 歡度105歲壽誕

2018-04-15 15:19
看更多

熱門文章

游淑慧爆料 新教長吳茂昆曾任中國科學院顧問

2018-04-17 07:29

孫大千：小英違背承諾 這是一場被背叛的革命

2018-04-17 08:10

在野兩年無作為 孫大千批：國民黨快變漸凍黨

2018-04-17 09:19

中科院將自製複合式火箭搬上國際 瞄準登陸氣墊船

2018-04-17 11:56

羅智強再爆：吳茂昆任國科會主委時兼大陸軍用公司顧問

2018-04-17 20:15

明軍演只是「前菜」學者：再有台獨言行北京還會有動作

2018-04-17 10:40

潘文忠為何下台 中研院士這樣說

2018-04-17 12:19

「沒讀過明星學校」 吳茂昆昔短褲騎單車「飄」向學生

2018-04-17 10:26

吳茂昆聲明：確有赴陸中科院交流 僅學術短期交流

2018-04-17 11:51

遭爆任大陸軍用公司顧問 新教長吳茂昆也說「莫須有」

2018-04-17 22:00

吳茂昆參加中美超導體會議 游淑慧：代表中國還是美國

2018-04-17 16:40

吳茂昆接任教育部長 東華大學網站恭賀教職員不回應

2018-04-17 16:57

好壯觀！ 蔡總統出訪史國4架幻象2000伴飛

2018-04-17 11:08

【重磅快評】卡管或保管？ 吳茂昆體會追殺後的艱難時刻

2018-04-17 12:20

特戰營長首次參加山隘行軍? 原來先前是蛙人

2018-04-17 18:58

共軍18日台海實彈射擊 同時間國軍重砲射擊卻取消

2018-04-17 23:12

吳茂昆爭議多 許淑華批：就任日是我教育史上最黑暗日

2018-04-17 14:09

【重磅快評】賴神挑選「吳爺」對上管爺的兩種解讀

2018-04-17 14:27

柯志恩請問吳茂昆：攻佔部長室也OK嗎？

2018-04-17 14:43

新教長曾任陸中科院顧問？ 徐國勇：吳茂昆說從來沒當過

2018-04-17 12:40

吳茂昆曾任中科院顧問 李錫錕：嚴重國安問題

2018-04-17 20:50

捍家盟批：吳茂昆恐會是「同運」部長

2018-04-17 18:59

漢翔：新高教機6月1日組裝 2020年首飛

2018-04-17 08:58

總統出訪拚外交 林濁水：非洲小國有法拚空間嗎？

2018-04-17 13:01

批賴「就是個台獨」…中共曾連3年 高規格批李

2018-04-17 08:05

吳茂昆曾任中國科學院顧問 陸委會：不致違反兩岸條例

2018-04-17 12:36

賴揆台獨論 金門副縣長批：對金門人無同理心

2018-04-17 09:54

最後一次主持市政會議 陳菊灑淚道別

2018-04-17 14:21

總統今出訪 機上美食看這裡！

2018-04-17 08:29

【即時短評】赴陸講學 民進黨的兩套標準

2018-04-17 12:50

吳茂昆爆任中國科學院顧問 陸委會：若任諮詢性質不致違法

2018-04-17 14:24

吳茂昆應已放棄美國籍？ 游淑慧：政院應該先確認吧

2018-04-17 11:12

【重磅快評】連搞風電都恐中 非核家園不是夢？

2018-04-17 10:07

吳茂昆爭議 中研院：與中方簽有備忘錄

2018-04-17 14:56

空軍發布照片 幻象機護航總統座機

2018-04-17 14:44

蔡英文出訪非洲 幻象戰機武掛全戰備護航

2018-04-17 19:45

中共18日大規模軍演 金防部今演習較勁意味濃

2018-04-17 20:12

雄二飛彈車趕戰備抽測 撞上自家指揮車

2018-04-17 18:12

蔡總統訪史瓦濟蘭 4架幻象首度往南伴飛至恆春

2018-04-17 09:59

吳茂昆任大陸軍用公司顧問？ 徐國勇：錯誤訊息

2018-04-17 22:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top