準美軍太平洋司令：兩岸前景黯淡 對台軍售應正常化

2018-04-18 00:13 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／十七日電



美軍太平洋司令提名人戴維森。 華盛頓記者張加／攝影 分享 facebook 美軍太平洋司令提名人戴維森表示，對台軍售應正常化，美台軍艦互泊與邀請台灣參與軍演則仍需討論；至於是否派將官訪台，戴維森的書面證詞指出，若他通過任命，將繼續與國防部合作，派合適人士訪台，以便就重大問題進行交流。

戴維森評估當前兩岸關係指出，雖然兩岸情勢比二○○八年更穩定，但局勢依然緊張，近期兩岸關係顯著改善的前景仍黯淡。

根據書面證詞，參議員詢問戴維森，是否認為台灣對其防禦能力投入適當的投資？戴維森回應，是的，台灣已開始進行防衛轉型，顯示他們嚴正看待其面臨的威脅。

川普政府提名現任美軍太平洋司令哈里斯出任駐澳洲大使，並提名海軍艦隊司令部司令戴維森（Philip Davidson）接任太平洋司令，聯邦參議院軍委會十七日舉行任命聽證會。

參議員柯頓詢問戴維森是否同意對台軍售應正常化？戴維森說，對台軍售應正常化，基於台灣關係法，美國應協助台灣發展可靠的防禦能力。

柯頓追問，是否允許美台軍艦互相停靠，以及是否邀請台灣參與軍演？戴維森都說尚需討論、需要一些時間考慮。

美台防衛合作方面，戴維森說，美方應幫助著重於傳統與不對稱軍力的適當平衡，為中國大陸創造困境與挑戰，美國可以在某些部分提供幫助；在其他部分，台灣應考量不仰賴外部支持的自製系統（indigenous systems）。此外，美軍應提供可靠、有彈性且具成本效益的協助，以加強台灣的能力。