準美軍太平洋司令：兩岸關係局勢仍緊張

2018-04-17 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美軍太平洋司令提名人戴維森17日表示，對台軍售應正常化，但對於美台軍艦互靠與邀請台灣參與軍演，戴維森則稱尚需討論；至於是否派將官訪台，戴維森的書面證詞指出，若他通過任命，將繼續與國防部合作，派合適人士訪台，以便就重大問題進行交流。

戴維森的書面證詞評估當前兩岸關係指出，雖然兩岸情勢比2008年更穩定，但局勢依然緊張，近期兩岸關係顯著改善的前景仍黯淡。

美國川普政府提名現任美軍太平洋司令哈里斯出任駐澳洲大使，並提名海軍艦隊司令部司令戴維森（Philip Davidson）接任太平洋司令，聯邦參議院軍委會17日舉行其任命聽證會。

參議員柯頓（Tim Cotton）詢問戴維森，是否同意對台軍售應正常化，戴維森回應，對台軍售應正常化，基於台灣關係法，美國應協助台灣發展可靠的防禦能力。

柯頓另詢問，是否允許美台軍艦互靠，以及是否邀請台灣參與軍演，戴維森皆表示尚需討論、需要一些時間考慮。

戴維森的書面證詞指出，雖然美國在台灣與中國大陸之間並不扮演調停的角色，也不會向台灣施壓與中方談判，但美國依據台灣關係法對台的安全承諾，提供台灣與中國大陸接觸所需的信心。

美台防務合作部分，戴維森表示，美方應幫助著重於傳統與不對稱軍力的適當平衡，為中國大陸創造困境與挑戰，美國可以在某些部分提供協助；在其他部分，台灣應考量不仰賴外部支持的自製系統。

戴維森說，美軍應提供可靠、有彈性且具成本效益的協助，以加強台灣的能力。

至於是否派將官訪台，戴維森指出，美方過去曾派將官訪問台灣，未來也可能會如此；若他獲得國會通過任命，將繼續與國防部合作，確認具有相關專業知識的合適人士訪問台灣，以便就重大問題進行交流。

此外，根據其書面證詞，參議員詢問戴維森，是否認為台灣對其防禦能力投入適當的投資？戴維森回應，是的，台灣已開始進行防務轉型，顯示他們嚴正看待其面臨的威脅。