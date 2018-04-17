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蔡英文出訪非洲 幻象戰機武掛全戰備護航

2018-04-17 19:45聯合報 記者洪哲政╱即時報導

蔡英文總統今日出訪非洲友邦史瓦濟蘭，空軍派遣4架幻象戰機，從新竹基地出發伴飛，直到專機從恆春離開我防空識別區，伴飛約20分鐘。有隨行媒體目擊，護航的戰機，除翼端有魔法短程飛彈外，機腹加掛中程的雲母飛彈達3枚，推測與是因應解放軍明將在台海進行實彈演習所採取的措施。但空軍官員強調，這項武力掛載延用過去往例，護航機都掛載短程空對空的魔法飛彈及中程空對空的雲母飛彈。

隨行媒體目擊，隨行伴飛的幻象戰機，除加掛2個副油箱，機翼下方左右各有一枚短程魔法飛彈外，機腹下至少有3枚雲母飛彈。與過去F-16護航戰機僅掛載2枚短程麻雀及2枚中程空對空飛彈，認為有加強戰備的意味。

蔡英文總統出訪友幫史瓦濟蘭，空軍由新竹基地派出4架幻象2000戰鬥機伴飛，直到接近我方防空識別區邊緣才返航。蔡總統搭乘的華航專機，航班編號CI1587，是一架編號B-18909的空中巴士A350-900客機，去年9月才返國服役，機齡還不到一歲。前天晚間該機執行完由那霸返回桃園的CI123任務後，昨天一整天都沒有飛行，進行必要的檢查。由桃園機場直飛史瓦濟蘭首都姆巴巴内（Mbabane），直線距離將近7000英里，實際飛行距離應該在7500英里以上。

與行媒體目擊，隨行伴飛的幻象戰機，除加掛2個副油箱，機翼下方左右各有一枚短程魔法...
與行媒體目擊，隨行伴飛的幻象戰機，除加掛2個副油箱，機翼下方左右各有一枚短程魔法飛彈外，機腹下至少有3枚雲母飛彈。與過去F-16護航戰機僅掛載2枚短程麻雀及2枚中程空對空飛彈，認為有加強戰備的意味。圖╱空軍司令部提供
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飛彈幻象戰機空軍

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