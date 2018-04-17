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特戰營長首次參加山隘行軍? 原來先前是蛙人

2018-04-17 18:58聯合報 記者程嘉文╱即時報導

陸軍特戰指揮部特一營，於本月10日至20日，進行275公里的275公里山隘行軍訓練。山隘行軍是特戰指揮部定期的操演，每年要舉行兩次，平均每個營兩年半就會輪到一次。不過特一營營長張皓琰少校卻是第一次參加，原因是他來自外島的海龍蛙兵

海龍蛙兵的正式名稱為陸軍第101兩棲偵察營，與空降特戰單位雖然都在特指部之下，但彼此壁壘分明，過去人員很少交流。最近陸軍改變政策，讓兩個單位的幹部彼此流動，因此先前已在海龍蛙兵服務11年的張皓琰，去年底才來到特戰傘兵營占缺擔任營長。

張皓琰表示，第一次參加山隘行軍訓練，但在各級長官及單位資深幹部的指導與協助下，讓整體任務能順利推展，而寶貴的經驗傳承正是特戰部隊能持續成長茁壯的關鍵。

特一營的排長林薇中尉本來在新訓153旅，自願爭取轉調特指部。她表示受到身邊特戰朋友的影響，加上好奇的個性，與自我挑戰的期許，決定前往特戰部隊歷練，在今年元月份如願。林薇表示，未來希望爭取參加突擊兵訓練，為自己邁向下一個里程碑。

醫官李少陽少尉已經入伍15年，最近才由醫務士轉成醫官。雖非醫療科系出身，但已經取得高級救護技術員（EMT-P）證照。他表示，山隘行軍對餐預官兵來說，距離、路程、腳部外傷、高溫天氣都是考驗，如何協助所有弟兄完成任務，是醫護人最嚴格的考驗。

官兵運用消防署竹山訓練中心的機艙模型，演練反劫持等作戰科目。圖／陸軍提供
官兵運用消防署竹山訓練中心的機艙模型，演練反劫持等作戰科目。圖／陸軍提供
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由海龍蛙兵改調特戰營的張皓琰少校（中）。圖／陸軍提供
由海龍蛙兵改調特戰營的張皓琰少校（中）。圖／陸軍提供
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官兵運用消防署竹山訓練中心的機艙模型，演練反劫持等作戰科目。圖／陸軍提供
官兵運用消防署竹山訓練中心的機艙模型，演練反劫持等作戰科目。圖／陸軍提供
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特戰海龍蛙兵陸軍

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