特戰第一營275公里行軍 黑鷹加入操演

2018-04-17 18:42 中央社 台北17日電



為強化特戰戰力，陸軍航空特戰指揮部今天說，特戰第一營10日起到20日執行今年275公里山隘行軍，訓練也將UH-60M黑鷹直升機納操演科目，檢驗陸空聯訓、戰場傷患急救作戰能力。

航特部發布新聞稿表示，特戰第一營10日起到20日止執行今年度全程達275公里山隘行軍訓練，為期11天不分晝夜訓練期間，參與官兵白天須頂著高溫，夜晚忍受氣溫驟降，甚至還得面對晴雨變化，希望藉務實行軍，提升整體作戰能力。

航特部說，山隘行軍是結合山地特種作戰的訓練過程，訓練也將UH-60M黑鷹直升機納入操演科目，檢驗「陸空聯訓」及「戰場傷患急救」作戰能力。

從士官轉任軍官、從醫務士成為醫官，在部隊已服務15年的醫官李少洋少尉表示，雖非醫療科系出身，但積極學習下終於取得高級救護技術員（EMT-P）證照。

李少洋說，面對山隘行軍訓練，擔心的不是體力負荷，而是如何讓所有弟兄完整走完這段為期11天、275公里山隘行軍，距離、路程和腳部外傷都是課題，也是醫護人最嚴格考驗。

從新訓153旅志願爭取前往特戰部隊服務的排長林薇中尉說，深受身邊特戰朋友影響，毅然爭取前往特戰部隊歷練，終於在1月如願調任特戰部隊服務，並參加這次山隘行軍挑戰，希望接下來幾天完成這趟任務，爭取參加突擊兵訓練。

航特部表示，這次山隘行軍已邁入第8天，其中多數幹部累積行軍總里程更超過1000公里，足跡踏遍全台1000公尺以上高山群。