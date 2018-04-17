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台美國防論壇5月登場 美方擬訪台船漢翔

2018-04-17 17:00中央社 台北17日電

「台美國防產業論壇」5月10日將在高雄登場，知情人士說，美方代表「美台商業協會」6日抵台，擬7日拜會總統府及參訪趨勢科技、8日中科院及漢翔、9日台船及中鋼，11日離台。

「台美國防產業論壇」5月10日上午10時將在高雄漢來大飯店登場，除了專題演說外，將聚焦造船、資安、航太等3大國防議題。

知情人士表示，美台商會協會將於5月6日抵台，預計7日拜會總統府，但是否會與總統蔡英文見面尚未確定，之後再前往趨勢科技參訪。

8日則會參訪國家中山科學研究院及漢翔航空工業、9日參訪台灣國際造船與中國鋼鐵，晚間在高雄舉行歡迎晚宴，10日舉辦論壇後，預計11日搭機離台。

蔡總統上任後屢次宣示國艦國造決心，加上台船4月3日才以新台幣46億3500萬元，得標「國造新型兩棲船塢運輸艦」建造案，美國國務院日前也公告台灣潛艦國造行銷許可證。

「亞太防務雜誌」總編輯、軍事專家鄭繼文接受中央社訪問認為，這次論壇在高雄舉辦確實有地利之便，方便學者、專家能知道台灣能量哪裡不足，相互觀摩並技術交流。

另外，這次隨行的國際產業人士，包括洛克希德馬丁、雷神及英國航太公司等知名大廠。雖然此次為產業層級的交流，但是否會有美方官員來台，備受外界關注。

台商總統府國務院

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