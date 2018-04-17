金防部維持常態訓練 做好戰備整備

2018-04-17 16:28 中央社 金門縣17日電



金門防衛指揮部表示，今天在峰上靶場進行的66火箭縮射彈射擊，是連級基地核心鑑測的項目之一，屬於年度例行性訓練。金防部說，防區維持常態性訓練，並做好戰備整備工作。

金防部發布新聞表示，金防部向來對於部隊基地或平時駐地的訓練十分重視，上午在峰上靶場進行的66火箭縮射彈射擊，是連級基地核心鑑測的項目之一，屬於年度例行性訓練。

總統蔡英文今天出訪非洲，共軍明天隨即在台海軍演。金防部指出，目前防區維持常態性訓練，並做好戰備整備工作。