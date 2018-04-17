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吳茂昆爭議多 許淑華批：就任日是我教育史上最黑暗日

2018-04-17 14:09聯合報 記者鄭媁╱即時報導

立委許淑華。圖／報系資料照
立委許淑華。圖／報系資料照
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準教育部長吳茂昆擔任中國大陸中科院顧問，引發爭議。國民黨今再爆料指出，吳茂昆接任顧問期間還橫跨東華大學校長期間，要求吳茂昆應釐清爭議再上任。吳茂昆聲明，確有赴中科院參與學術交流，但都是學術的、短期的、演講交流等活動。

國民黨立委許淑華也提出質疑，在監察院103教調0052的調查報告中發現，吳茂昆擔任東華大學校長期間每年違法加領講座教授獎助金、學術獎勵金並享有一切福利，又濫用校長職權修改校內規定，免除自己授課義務，經監察院調查發現違失，要求東華大學必須檢討改進，並要吳茂昆校長歸還溢領款項。

許淑華批評，一個負責全國教育事務的部長，在擔任大學校長之時，就知道玩弄職權規定，以求圖利自己，不論溢領的獎金是否退回，已經為我們的教育做了最壞的示範。

許淑華也表示，在監察院歷來的調查中發現，東華大學校務亂象嚴重，而東華大學多位教授在2014年就曾控訴校長吳茂昆所主導的「校務權貴」涉及多項工程弊案，吳茂昆甚至以彈性加薪委員會主席身分，幫自己每年加薪3百萬；這樣的人連一個學校都管不好，視法律規定為無物，竟也可以擔任教育部長，本周四新部長就任那天開始，就是我國教育史上最黑暗的日子到來。

吳茂昆東華大學許淑華

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