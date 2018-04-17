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中科院將自製複合式火箭搬上國際 瞄準登陸氣墊船

2018-04-17 11:56聯合報 記者洪哲政╱即時報導

2018馬來西亞亞洲防衛展日前展開，國防部軍備局和中科院組成團隊參展，展出包括雄二、雄三反艦飛彈與海岸監控系統。中科院將鋼鏾火箭系統和近程防禦20機砲，整合成複合火箭系統，除可固定岸置外，也可裝載在貨卡上機動部署，以反制海上準備登陸的氣墊船。

我國總計有11家廠商參與在吉隆坡舉行的馬來西亞防衛展（DSA），國軍包括202廠、203廠、204廠、401廠、軍備局生產製造中心（MPC）以及中科院，分別租用了6個攤位。雖然與大陸近80家的展位規模有差距，但已有進展。

根據中科院公佈的馬來西亞國際防衛展參展產品影片顯示，中科院推出的複合式火箭系統，將鋼鏾火箭彈、雙管20機砲與近程自動化防禦系統進行整合，可採取車載式機動發射，或是在海岸上固定陣地發射。影片中的假想敵是海上準備登陸的氣墊船和登陸艇。

武器裝備整合防禦系統，攻擊目標可採取自動鎖定攻模式，也可由人員在遠端操控，大幅降低操作人員的損傷。而複合式火箭系統有效攻擊範圍長達10公里，可以選擇不同火箭彈對目標實施分層攻擊。

中科院的鋼鏾火箭系統一直未受軍方採用，一度向海巡署推薦，希望用在太平島和新艦上取代40快砲，但未獲採用。

中科院岸置的複合式火箭系統。擷自中科院影片
中科院岸置的複合式火箭系統。擷自中科院影片
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2018馬來西亞亞洲防衛展日前展開，國防部軍備局和中科院組成團隊參展，中科院以鋼...
2018馬來西亞亞洲防衛展日前展開，國防部軍備局和中科院組成團隊參展，中科院以鋼鏾火箭系統和近程防禦20機砲，整合成的複合火箭系統參展，認為可反制中共兩棲登陸用的氣墊船。圖擷自中科院影片
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2018馬來西亞亞洲防衛展日前展開，國防部軍備局和中科院組成團隊參展，中科院將鋼...
2018馬來西亞亞洲防衛展日前展開，國防部軍備局和中科院組成團隊參展，中科院將鋼鏾火箭系統和近程防禦20機砲，整合成複合火箭系統，除可固定岸置外，也可裝載在貨卡上機動部署，以反制海上準備登陸的氣墊船。圖/擷自中科院影片
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