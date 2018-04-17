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漢翔：新高教機6/1組裝 2020年首飛

2018-04-17 08:58中央社 台北17日電

漢翔公司去年12月間舉行中華民國空軍「翔展二號」完成階段交機典禮。資料照／漢翔提...
漢翔公司去年12月間舉行中華民國空軍「翔展二號」完成階段交機典禮。資料照／漢翔提供
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漢翔航空去年4月底與中山科學院簽下新式高教機的委製合約，經過1年的設規劃、簽約採購等作業，漢翔高層透露，6月1日將舉行組裝典禮，全力邁向2020年首飛目標。

空軍規劃2017年到2028年編列新台幣686億元，打造66架新式高教機，預計2019年出廠首架原型機，2020年進行首飛。

漢翔高層告訴中央社記者，目前各項工作緊鑼密鼓的進行中，全力為6月1日正式組裝全力邁進中。

漢翔高層指出，漢翔在去年4月25日與國家中山科學研究院簽訂新式高教機委製合約，目前全案執行進度正常，第一階段委外的國內廠商已於去年12月6日簽約，預定第二階段釋商於4月24日辦理。

漢翔高層表示，漢翔過去1年全力拚正式組裝前的所有準備工作，目前完成進度約25%，今年要進行3大工作，包括所有大小細部設計圖今年底前全數完成；另外同步進行組裝生產線的布線和裝管等準備，由國內廠商負責製造型架和工具，像堆積木一樣，逐步由零組件組合成次系統再進一步形成系統。

第三則是向國外購買上百項最佳系統件，包括起落架、座艙、發動機、彈射座椅等。漢翔公司董事長廖榮鑫已於去年12月12日於倫敦與英國馬丁貝克公司（Martin-Baker）簽約採購新式高教機彈射座椅系統件。

高教空軍倫敦

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