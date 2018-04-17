不甩解放軍軍演恫嚇 國軍與星光部隊本周實施正午操演

2018-04-17 01:01 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中共明日將以傳統火砲操演對我進行心戰恫嚇，國軍近期除了也有包括金、馬重砲射擊在內的「聯信操演」外，還與友軍在本島實施對抗操演。新加坡在台駐訓的「星光部隊」，在該國陸軍訓練指揮部准將率領下，將在本周起在屏東與恆春半島實施年度「正午操演」，與陸軍333旅機步營實施對抗。在解放軍渲染心戰的壓力下，國軍不管本身軍事演習或與外軍軍事交流合作，都維持正常。

根據國安局與國防部的說法，明日在福建石獅靶場實施實彈試射的，是解放軍73集團軍高砲團，操演屬於共軍營級的岸砲與對空火力射擊。

香港海關2016年11月23日查扣商業船運公司APL載運的9輛新加坡武裝部隊Terrex裝甲車及裝備。而這些Terrex裝甲車，是在台星光部隊所使用，完成訓練運返新加坡途中，泊靠香港在葵涌貨櫃碼頭遭查扣。星「中」雙方經多次協商，裝甲車才交回星國，外界推測中共此舉是為星光部隊在台受訓施壓。但事後星光部隊仍然正常來台實施訓練。

台星兩國的「正午操演」，採部分實兵的方式，由「星光部隊」與假想敵對抗，333旅機步營擔任配訓的角色。而參演的星光部隊上下都配用雷射接戰儀，國軍也正在發展雷射接戰系統，早年有少部分參演部隊使用，但並未普及。

星國駐台的「星光部隊指揮部」，設於台北市，指揮官為上校階，部隊依任務性質，分別在屏東恆春保力山、雲林縣梅林、斗六砲兵基地、新竹湖口裝甲兵基地施訓，設有專用營區。但因為新加坡近十年來也陸續在澳洲等地方實施訓練，星光部隊來台受訓人數，從早年的萬人規模，縮減到目前每年約3000人左右。