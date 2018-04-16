軍港遷移蔡英文才剛來動土 他稱基隆港要滅港了

2018-04-16 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆港軍港遷移談了20多年，蔡英文總統月初來動土，軍港西遷正式啟動，木已成舟，基隆市船務代理商業同業公會理事長曹育民卻認為，一連串的錯誤政策，會招來滅港，台灣港務公司總經理郭添貴駁斥，這樣調整對基隆港只會更好。

曹育民指出，客輪要重視沒錯，但貨輪才是一個港口的金雞母，基隆港碼頭嚴重不足，以前景氣好的時候，曾有貨輪在外港排隊等半個月，現在雖然景氣低迷，碼頭使用率低，但應趁機整建，等待好時機的到來，而不是一個個廢掉。

軍港應遷到港外去，不應該在港內占任何碼頭，要是東岸十多座碼頭都不能泊靠貨輪，軍方又占了西十四、十五碼頭，將來景氣回來，就像遊覽車開到家門口，才叫人家等一下，「我開飯店給你住」，這樣來得及嗎？

他說，軍港遷移動土，就像走在斷崖上，他要制止，千萬不能踩下去，踩下去是萬丈深淵，繼續走會粉身碎骨，會禍國殃民。他最近要籌組基隆市港航工商聯合會，必要時發動連署，強烈表達他們求生存的決心。