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軍港遷移蔡英文才剛來動土 他稱基隆港要滅港了

2018-04-16 23:07聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆港軍港遷移談了20多年，蔡英文總統月初來動土，軍港西遷正式啟動，木已成舟，基隆市船務代理商業同業公會理事長曹育民卻認為，一連串的錯誤政策，會招來滅港，台灣港務公司總經理郭添貴駁斥，這樣調整對基隆港只會更好。

曹育民指出，客輪要重視沒錯，但貨輪才是一個港口的金雞母，基隆港碼頭嚴重不足，以前景氣好的時候，曾有貨輪在外港排隊等半個月，現在雖然景氣低迷，碼頭使用率低，但應趁機整建，等待好時機的到來，而不是一個個廢掉。

軍港應遷到港外去，不應該在港內占任何碼頭，要是東岸十多座碼頭都不能泊靠貨輪，軍方又占了西十四、十五碼頭，將來景氣回來，就像遊覽車開到家門口，才叫人家等一下，「我開飯店給你住」，這樣來得及嗎？

他說，軍港遷移動土，就像走在斷崖上，他要制止，千萬不能踩下去，踩下去是萬丈深淵，繼續走會粉身碎骨，會禍國殃民。他最近要籌組基隆市港航工商聯合會，必要時發動連署，強烈表達他們求生存的決心。

台灣港務公司總經理郭添貴表示，基隆港調整後，碼頭數是不是會減少？量會不會受到限制？他們有精密算過，東八到十一聯興貨櫃西遷，在凸堤碼頭已預留一年多出40到50萬個貨櫃裝卸量空間，進出也會更順暢，東岸發展郵輪市場，這樣調整對基隆港只會更好，更有效率，不會有滅港問題。

基隆市船務代理商業同業公會理事長曹育民認為，一連串的錯誤政策，會遭來滅港。記者吳...
基隆市船務代理商業同業公會理事長曹育民認為，一連串的錯誤政策，會遭來滅港。記者吳淑君／攝影
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蔡英文總統月初來動土，軍港西遷正式啟動。記者吳淑君／攝影
蔡英文總統月初來動土，軍港西遷正式啟動。記者吳淑君／攝影
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軍港遷移，東櫃西遷，基隆港這幾年會有很大的變化。記者吳淑君／攝影
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碼頭基隆港郵輪

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