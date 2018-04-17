基隆港軍港西遷「 滅港」尬上「更好」

2018-04-17 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆報導



基隆港軍港西遷，引發地方議論。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

總統蔡英文4月初來基隆港動土，啟動軍港西遷，東櫃西遷也要在2年內完成，但基隆市船務代理商業同業公會理事長曹育民卻認為，這是連串錯誤政策，會招來滅港，台灣港務公司總經理郭添貴反駁，調度後只會更好，更有效率。

曹育民指出，客輪要重視，但貨輪才是港口金雞母，基隆港碼頭嚴重不足，以前景氣好時曾有貨輪在外港排隊等半個月，現在碼頭使用率低，應趁機整建等待好時機到來，而不是逐個廢掉。

他表示，軍港應遷到港外去，不應占港內任何碼頭，如今軍港從東岸移到西岸是外行人亂規畫，要是東岸十多座碼頭都不能泊靠貨輪，軍方又占了西十四、十五碼頭，將來景氣回來，就像遊覽車開到家門口才叫人家等一下，來得及嗎？

曹育民說，他要制止軍港遷移，要籌組基隆市港航工商聯合會，必要時發動連署，強烈表達他們求生存的決心。

台灣港務公司總經理郭添貴反駁，基隆港去年貨櫃量微幅成長，他們沒有要把貨櫃扼殺掉，現在東岸有郵輪、有軍用碼頭、有貨櫃碼頭，後方還有散雜貨，動線較亂，應做最適分配，提高效率，會再和業界溝通，讓外界了解港區調度的用心和結果。

郭添貴指出，港務公司有精密計算，確認調整後碼頭數量會不會減少？貨運量是否受到限制？經計算東八到十一聯興貨櫃西遷，在凸堤碼頭1年將多出40到50萬個貨櫃裝卸量空間，進出更順暢，東岸發展郵輪市場，這樣調整對基隆港只會更好，更有效率。