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國造新型兩棲船塢運輸艦 台船46億得標

2018-04-16 16:58中央社 台北16日電

總統蔡英文上任後屢次宣示國艦國造決心，根據國防部公告，國造新型兩棲船塢運輸艦建造案已於3日決標，由台船公司得標，金額為新台幣46億3500萬元，預計西元2021年服役。

海軍在去年4月以「鴻運」為專案名稱公開招標，興建排水量1萬600噸新型兩棲船塢運輸艦，經多次招標後均流標，直到今年3月再次公告後，台船才投標。

根據國防部公告，國造新型兩棲船塢運輸艦建造案已於3日決標、11日公告，由台灣國際造船股份有限公司，以46億3500萬元得標。

海軍官員接受中央社記者訪問說，預計年底開工，最理想的狀況為2020年下水測試、2021年服役，但因尚未取得台船造艦計畫書，確切時程仍得以台船進度為主。

海軍官員指出，新型兩棲船塢運輸艦艦身長度153公尺，最高船速21節、續航力約7500海浬。可運載作戰用的兩棲登陸艦艇、AAV-7兩棲突擊車、重型車輛及悍馬車與直升機等。若發生重大天災，也可作為野戰醫院，甚至執行人道救援等任務。

官員也表示，新型兩棲船塢運輸艦戰系由中山科學研究院負責整合，船體內傾具匿蹤設計，採封閉式桅杆，配備包括MK-75 76mm快砲、2座MK-15方陣近迫武器系統，及2座天劍二型改裝的「海劍羚」防空飛彈。

海軍國防部直升機

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