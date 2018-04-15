一銀持續進行追償 緊盯獵雷艦交船進度

2018-04-15 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



外傳中資有意向慶富集團合造獵雷艦廠商、義大利Intermarine（IM）船廠收購我國海軍獵雷艦，聯貸主辦銀行一銀急赴義大利聲請假扣押。一銀表示，驗收交艦前，獵雷艦所有權仍屬IM公司所有，且依據合約，無轉賣第三人之可能，轉售中資乙事不排除是有心人士散布臆測的不實消息。

一銀表示，自宣布慶富違約至今，持續積極對慶富集團進行追償，任何可能的追償行動都會繼續進行，以降低聯貸債權損失。

一銀指出，依慶富公司與IM公司簽訂的合約規定，現階段在未完成海測、驗收交艦前，獵雷艦所有權仍屬IM公司所有。但因聯貸銀行團非該合約當事人，獵雷艦也不是聯貸擔保品，查封扣押難度高。

為積極追償債權，去年年底起，一銀召集聯貸銀行團會議即已決議準備6億元追償基金，全面清查借保戶財產，完成假扣押及取得執行名義程序，同時研議包括獵雷艦續建、行代位終止慶富與IM合約等相關議題，並於2月初召開聯貸銀行團會議決議，進行委請義大利律師釐清法律問題，評估在義大利進行代位終止慶富與IM合約及查封扣押獵雷艦的可行性。

一銀表示，獵雷艦今年3月下水，下水後仍需進行一年海上測試，通過測試明年2月始能進行驗收交船，交船的狀態只是完成船體載台，並未安裝戰鬥系統。