中華民國最老飛行員 歡度105歲壽誕

2018-04-15 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



復興航空創辦人、也是中華民國政府於民國36年成立民航局之後，核發第一號機師證書的航空界傳奇人物陳文寬，四年前曾應交通部、國防部與復興之邀，返台接受馬英九總統頒贈紫色大綬景星勳章。昨天（13日，美西時間）在舊金山寓所度過105歲生日。雖然年齡已經超過一世紀，然而身體仍十分硬朗。陳文寬的老友，曾替他作傳的作家王立楨表示，陳文寬至今除了聽力較差，仍然頭腦清楚、記性清晰，日常走路也不需要柺杖。

陳文寬1914年4月13日（官方紀錄為1913年）生於廣東台山，10歲時跟著父親到美國，1932年取得商業飛行執照。1933年起，在中美合資的中國航空公司（CNAC）擔任機師。抗戰爆發後，陳文寬曾多次擔任蔣中正委員長與其他國府要員的座機駕駛，並曾駕駛運輸機探測新航路。1942年美軍杜立德中校駕機空襲東京後飛到中國，也是由陳文寬將他送到印度；當天因為中途在緬甸搭載難民，原本只能載21人的DC-3運輸機，居然擠進78人之多。

抗戰勝利後，陳文寬轉任中央航空公司（CATC），由機航組主任當到副總經理。1949年由於大陸赤化，央航與中航宣布「起義」。不願投共的陳文寬來台之後，於1951年和戴安國、蔡克非等人合資成立復興航空，成為當時在陳納德的民航空運公司（CAT）之外，唯一的航空公司。當時除了承包飛往大陳、馬祖等外島的包機外，復興航空還曾運補泰緬邊境孤軍，以及印尼反共游擊隊。

1954年3月18日，美軍一架C-119運輸機在釣魚台附近海面故障，組員在海上跳傘。陳文寬駕駛復興航空的PBY水上飛機，冒著惡劣海象降落在大浪上，將七名組員（含一人已死亡）救起。同年12月7日，空軍少校黃翔春的P-47戰機故障，迫降在廣東南澳沿海，也是陳文寬冒著共軍砲火，飛到當地將其救回。空軍因此頒贈六等雲麾勳章給陳文寬。