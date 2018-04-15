親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教長潘文忠請辭
陸台海實彈軍演
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

中華民國最老飛行員 歡度105歲壽誕

2018-04-15 15:19聯合報 記者程嘉文╱即時報導

復興航空創辦人、也是中華民國政府於民國36年成立民航局之後，核發第一號機師證書的航空界傳奇人物陳文寬，四年前曾應交通部、國防部與復興之邀，返台接受馬英九總統頒贈紫色大綬景星勳章。昨天（13日，美西時間）在舊金山寓所度過105歲生日。雖然年齡已經超過一世紀，然而身體仍十分硬朗。陳文寬的老友，曾替他作傳的作家王立楨表示，陳文寬至今除了聽力較差，仍然頭腦清楚、記性清晰，日常走路也不需要柺杖。

陳文寬1914年4月13日（官方紀錄為1913年）生於廣東台山，10歲時跟著父親到美國，1932年取得商業飛行執照。1933年起，在中美合資的中國航空公司（CNAC）擔任機師。抗戰爆發後，陳文寬曾多次擔任蔣中正委員長與其他國府要員的座機駕駛，並曾駕駛運輸機探測新航路。1942年美軍杜立德中校駕機空襲東京後飛到中國，也是由陳文寬將他送到印度；當天因為中途在緬甸搭載難民，原本只能載21人的DC-3運輸機，居然擠進78人之多。

抗戰勝利後，陳文寬轉任中央航空公司（CATC），由機航組主任當到副總經理。1949年由於大陸赤化，央航與中航宣布「起義」。不願投共的陳文寬來台之後，於1951年和戴安國、蔡克非等人合資成立復興航空，成為當時在陳納德的民航空運公司（CAT）之外，唯一的航空公司。當時除了承包飛往大陳、馬祖等外島的包機外，復興航空還曾運補泰緬邊境孤軍，以及印尼反共游擊隊。

1954年3月18日，美軍一架C-119運輸機在釣魚台附近海面故障，組員在海上跳傘。陳文寬駕駛復興航空的PBY水上飛機，冒著惡劣海象降落在大浪上，將七名組員（含一人已死亡）救起。同年12月7日，空軍少校黃翔春的P-47戰機故障，迫降在廣東南澳沿海，也是陳文寬冒著共軍砲火，飛到當地將其救回。空軍因此頒贈六等雲麾勳章給陳文寬。

1983年，陳文寬將復興航空賣給國產集團，並將當時公司僅剩的一架PC-6小飛機，親自駕駛由松山飛到韓國漢城交給買主，結束了他半世紀的飛行生涯。後來陳文寬赴美定居，目前住在舊金山附近的希爾斯堡。90歲那年，還創下單人駕車7小時的紀錄；95歲買了第一部電腦，後來還自己買零件組裝電腦，在家裡玩模擬飛行。

民國103年6月6日，馬英九總統頒贈紫色（三等）大綬景星勳章給陳文寬。圖／總統府...
民國103年6月6日，馬英九總統頒贈紫色（三等）大綬景星勳章給陳文寬。圖／總統府提供
分享
民國103年6月6日，馬英九總統頒贈紫色（三等）大綬景星勳章給陳文寬。圖／總統府...
民國103年6月6日，馬英九總統頒贈紫色（三等）大綬景星勳章給陳文寬。圖／總統府提供
分享
民國103年6月，復興航空在松山機場二樓舉辦「創辦人陳文寬先生特展」，陳文寬與年...
民國103年6月，復興航空在松山機場二樓舉辦「創辦人陳文寬先生特展」，陳文寬與年輕時的自己合影。記者程嘉文／攝影
分享
陳文寬歡度105歲生日。圖／讀者潘俐提供
陳文寬歡度105歲生日。圖／讀者潘俐提供
分享
陳文寬歡度105歲生日。圖／讀者Craig Chon提供
陳文寬歡度105歲生日。圖／讀者Craig Chon提供
分享

復興航空舊金山美軍

相關新聞

獵雷艦傳賣中資一銀急赴義聲請假扣押？一銀：沒赴義

2018-04-15 14:48

台美國防產業論壇5月登場 聚焦三議題

2018-04-15 13:31

傳獵雷艦賣中國才聲請假扣押 藍委：要追究一銀過失

2018-04-15 12:34

潛艦國造 想了80年…中華民國即將圓夢？

2018-04-15 09:00

小英登艦戰備抽測 專家：比中共在南海校閲艦隊有看頭

2018-04-14 22:34

小綠綠發威 北一女儀隊奪北區初賽冠軍

2018-04-14 19:34

陸軍特戰兵山隘行軍275公里 上山下水都得克服

2018-04-14 16:35

共軍100小時奪台？軍事專家：會付出慘痛代價

2018-04-14 16:08

大陸18日軍演 美國前國防部長：台灣應冷靜以對

2018-04-14 09:43

台版掠奪者 「騰雲機」台東頻試飛

2018-04-13 23:51

台灣想添購F-35戰機？美前防長認為沒必要

2018-04-13 23:11

武夷艦1士兵落海失蹤 海軍搜救中

2018-04-13 18:39

海軍武夷軍艦 一名士兵落海失蹤

2018-04-13 18:09

【長知識】為何潛艦艦長敬禮 潛望鏡同時向下縮？

2018-04-13 18:09

影／蔡總統戰備抽測 海空軍在鏡頭下雄壯威武

2018-04-13 16:00

最強無人機「騰雲」台東空域現蹤 專家：好事近了

2018-04-13 14:50

邀台灣參與環太軍演？美候任國務卿：沒有答案

2018-04-13 14:28

總統首登艦校閱 「沒要與對岸互別苗頭」

2018-04-13 14:20

【重磅快評】刻意尋釁？蔡英文爭鋒不如藏鋒

2018-04-13 13:56

影／蔡總統海上視導海軍艦隊

2018-04-13 13:42

影／蔡英文首登艦出海 海軍操演完全沒有實彈

2018-04-13 13:23

圖輯／蔡總統登紀德艦 出海校閱艦隊

2018-04-13 13:12

評／募兵制是逃避公民責任的最好藉口

2018-04-13 12:13

影／蔡總統上任後首度登艦 視導海軍操演

2018-04-13 09:54

海軍十餘艘軍艦海上操演 蔡總統今登艦出海校閱

2018-04-13 06:01

美國務卿提名人龐培歐 對台軍售重要

2018-04-13 03:34

蔡總統今登艦視導操演 採「實兵不實彈」

2018-04-13 00:02

外軍學員參訪雲豹甲車 比大姆指肯定給讚

2018-04-12 17:49

裡面有人嗎？彰化特搜挺進雲門翠堤大樓5樓搜救

2018-02-07 15:53
看更多

熱門文章

教育部長潘文忠請辭 李艷秋：管中閔上不了任了

2018-04-14 20:42

「只是一件大玩具」 遼寧艦在南海很威 遇見美航母就乖了

2018-04-15 08:00

共軍100小時奪台？軍事專家：會付出慘痛代價

2018-04-14 16:08

扁返319案前餐廳吃滷肉飯 嘆馬政府和蔡政府不聞問

2018-04-14 20:08

孫大千提改造台北街道政見 擴增實境取代舊招牌

2018-04-15 08:09

管律師團：硬審難下台 潘文忠還以受害人自居

2018-04-14 23:53

潛艦國造 想了80年…中華民國即將圓夢？

2018-04-15 09:00

小英登艦戰備抽測 專家：比中共在南海校閲艦隊有看頭

2018-04-14 22:34

時力黨工驚傳持毒 王浩宇：若假爆料請辭離政壇

2018-04-15 11:52

蘇貞昌稱深澳電廠安全才同意 藍營：又一個幹話王

2018-04-14 22:41

潘文忠辭職 吳思瑤：泛政治化留不住一個好部長

2018-04-14 18:18

教長請辭 課審會學生代表不捨：好可惜

2018-04-15 02:30

年紀這筆帳！35歲網紅不耐煩LKK參選 電火球自豪老將是寶

2018-04-15 10:00

潘文忠下台 柯志恩：終究欠國人一個說明與道歉

2018-04-14 15:58

影／蘇貞昌八里掃街 三戰新北「已請求神明原諒」

2018-04-14 16:54

蔡正元：潘文忠沒學術的卡司 卡管卻是大卡司

2018-04-15 09:21

【即時短評】卡管泛政治？潘文忠說給誰聽？

2018-04-15 11:30

美中貿易戰證明新南向的對？ 他批：小英充版面的廢話

2018-04-15 10:27

卡管案非主因？ 黨政人士：政策相左 潘文忠早有辭意

2018-04-15 00:09

時力黨工傳持毒 北市黨部：確有此事但無吸食

2018-04-15 12:27

潘文忠盼停止政治操作 藍委：先拿預算卡管的是民進黨

2018-04-14 19:34

陸軍特戰兵山隘行軍275公里 上山下水都得克服

2018-04-14 16:35

時力黨工持毒重創形象？徐永明：遺憾且不幸

2018-04-15 12:55

南海「導彈艇殺手」 中國直9D直升機掛4導彈首亮相

2018-04-14 18:30

為再戰2020立委暖身？國民黨邀16前立委組「副執行長團」

2018-04-14 17:39

M503航路飛機偏航 民航局：為躲避惡劣天候

2018-04-14 21:51

大學校長：潘文忠辭職 不負責任

2018-04-15 11:48

周一立院「延長賽」 深澳電廠中央槓新北

2018-04-14 23:46

蘇貞昌對深澳電廠表態 藍營：空心菜式的廢話

2018-04-14 18:32

總統召開國安高層會議：掌握解放軍動態 不挑釁不怯敵

2018-04-14 20:16

支持台獨的政治工作者 賴清德：我有3務實、6方向

2018-04-15 11:18

小綠綠發威 北一女儀隊奪北區初賽冠軍

2018-04-14 19:34

卡管案進延長賽？ 潘文忠走人：盼政治操作就此停止

2018-04-14 23:35

史上最激烈苗栗市長國民黨內初選 全民調邱鎮軍出線

2018-04-15 14:55

直言集／潘文忠走人 大學校長遴選爭議解決了嗎？

2018-04-15 00:33

中和緬甸街潑水節 馬英九泳裝參戰：放馬過來吧

2018-04-15 13:25

台大自主聯盟：繼續告潘文忠

2018-04-15 11:32

家庭因素？ 潘文忠為何請辭 賴揆改口

2018-04-15 00:04

保育區留不留？深澳電廠延燒 中央槓新北

2018-04-14 23:43

教育部長遺缺又是高市府團隊升任？陳菊：我不清楚

2018-04-15 14:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top