台美國防產業論壇5月登場 聚焦三議題

2018-04-15 13:31 中央社 台北15日電



台灣國防產業發展協會表示，「台美國防產業論壇」將於5月10日在高雄漢來大飯店登場，屆時將聚焦在造船、資安、航太等三大國防議題。

台美國防工業會議西元2002年開始舉行迄今，都是每年10月左右在美國登場，去年台美國防工業會議中，台灣國防產業發展協會與美台商會簽署合作備忘錄，除了要深化美、台雙方國防產業合作，也會討論到如何整合台灣國防產業業者，進入美國國防產業供應鏈中。

台灣國防產業發展協會表示，「台美國防產業論壇」5月10日上午10時將於高雄漢來大飯店登場，除了專題演說外，也將聚焦在造船、資安、航太等三大國防議題。

知情人士指出，此次有意來台參與的國際廠商包括洛克希德馬丁、雷神及英國航太公司等知名國際大廠，屆時也將安排這些產業界人士參觀中科院、漢翔、台船、中信、中鋼、趨勢科技等台灣國防產業發展協會會員。

另外，台美國防工業會議未來擬採一年舉行兩次的方式辦理。上半年在台灣舉行，性質以廠商對廠商的技術交流層面為主，雙方官員溝通交流為輔；下半年在美舉行，則討論台美國防工業政策面。

每年的台美國防工業會議除了產業界人士與會之外，台灣和美國派出的官員層級一向備受矚目，今年美方派出的官員名單，勢必更受關注。

由於美國國務院日前公告台灣國艦國造行銷許可證，軍事專家施孝瑋接受中央社訪問認為，這次可多加關注造船議題，但美方願意「給到什麼程度」，以及給了之後「還有哪些不足」現在尚未明朗，不過仍可利用這次論壇，能面對面交換意見的機會。

去年的台美國防工業會議，台灣由國防部副部長張冠群率隊與會，美方官員則有美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty）和美國國防部負責亞太安全事務的代理助理部長海大衛（David F. Helvey）等人。