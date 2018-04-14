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小英登艦戰備抽測 專家：比中共在南海校閲艦隊有看頭

2018-04-14 22:34聯合報 記者洪哲政╱即時報導

專家認為，認為若是比門道而不是比熱鬧，日前我的方在蘇澳以東的操演，可能要比共軍在...
專家認為，認為若是比門道而不是比熱鬧，日前我的方在蘇澳以東的操演，可能要比共軍在三亞以南的海上分列式還有看頭！圖/軍聞社
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蔡總統日前在東北外海對海軍實施戰備抽測，並登上紀德級艦出海視導，操演中有戰機凌空模擬對船團攻擊。台海安全研究中心主任梅復興表示，此舉公開展示基隆級驅逐艦的優異攔管能力。我國紀德級其中一艦曾在索馬利亞外海接管摩加迪休國際機場飛航管制長達一月之久！他認為若是比門道而不是比熱鬧，日前我的方在蘇澳以東的操演，可能要比共軍在三亞以南的海上分列式還有看頭！

梅復興在臉書貼文表示，國軍日前在蘇澳外海舉行實兵操演，藉戰備測考之名，以實際軍事動作抗衡中共在南海舉行海上大閱兵耀武揚威、威懾（包括臺灣在內的）鄰邦之舉。

梅復興説，我們的規模當然沒有中共那麽家大業大 ，此次參與演練的千噸級以上主戰兵力數量僅共軍所出動的六分之一、軍機數量也只有八分之一，參與受校官兵人數更還不到四分之一。故純就視覺感受比起來遠不如共軍的閱艦式壯觀。

梅復興進一步説，但我海軍在離岸不到10海浬、相對侷限的海域展開共由18艘從200噸級飛彈快艇到近萬噸級飛彈驅逐艦到潛艦等八種不同性質、大小、與機動性能的兵力，執行複雜編隊運動及各種戰術科目演習。其性質、用意都與中共領導人習近平在去年10月十九大與2018年兩會完勝後主旨在宣揚國威（暨其個人絕對領導）的海上大閱兵大異其趣。

梅復興說，當然，由於有很多東西，如兵力結構、種類或軟硬能力，我們根本就沒有，所以也無法與共軍直接比對。譬如說，中共有航艦、核子動力彈道飛彈潛艦等，臺灣則不具有。而遠洋武力投射（含兩棲）能力，我們的有限能量更無法與日益銳進的大陸相提並論。

但他説，在同日展現出的技術與戰術難度上，我海軍其實絕未遜色。事實上，若是比門道而不是比熱鬧，昨天蘇澳以東可能要比三亞以南還有看頭！

梅復興認為，最值得注意的是媒體報導提到「基隆艦戰管F-16對敵船團模擬魚叉飛彈攻擊」。印象中，這似為海軍首次公開展示（並凸顯報導）基隆級驅逐艦的優異攔管能力。

梅復興指出，紀德級的戰情中心設有3個戰管席位，並常駐合格的攔管官，可直接指管航空兵力作戰。其中一艦甚至曾在索馬利亞外海接管摩加迪休國際機場飛航管制長達一月之久！

梅復興表示，這對他個人而言尤其有感，因為他當年在為紀德艦案辯護時，該級艦的強大指管能量曾是他為文強調的重點之一。當然，當時並不知道我們獲得該艦後會怎麽運用此能力。事隔十多年後終於得見實兵展示此精密戰力已趨嫻熟，實為海軍驕傲，自己也至感安慰！

海軍彈道飛彈中共

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