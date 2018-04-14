陸軍特戰兵山隘行軍275公里 上山下水都得克服

2018-04-14 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



陸軍特戰指揮部特戰第一營的山隘行軍訓練，由4月10日從臺中谷關麗陽營區出發，預計20日走到嘉義精忠營區。陸軍司令部今天發布照片，顯示背負全裝備的官兵，在山區結合地形地物，進行困難地形通過科目，分別以單、雙及三索方式實施突擊吊橋、拋繩槍等演練課目，並演練傷患後送及物資運補等課程，培養作戰能力，強化戰術素養及本職學能。

特一營官兵演練動力操舟。圖／陸軍提供 分享 facebook

在早年預備反攻大陸的時代，國軍曾擁有龐大的傘兵部隊，包括兩個空降旅，以及四個特戰總隊。近四十年來歷經組織調整與整併，現有的傘兵部隊是陸軍特戰指揮部，下轄五個特戰營。特指部每年上下半，各會舉辦一次山隘行軍訓練，每次由一個營進訓。

「山隘行軍」最早創始於民國64年，由陸軍特戰第四總隊開始執行「21天500公里野營」訓練，首先執行的中隊長，是後來官至中將、退伍後曾任不分區立委的帥化民。近年山隘行軍訓練，里程數不及當年，但不再「純行軍」，而在過程中設站，測驗官兵各項戰技。除了陸軍特指部之外，近年海軍陸戰隊，也恢復實施250公里行軍。