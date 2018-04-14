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共軍100小時奪台？軍事專家：會付出慘痛代價

2018-04-14 16:08聯合報 記者何祥裕╱即時報導

去年漢光卅三號演習在澎湖實施三軍聯合反登陸作戰操演。本報資料照片
去年漢光卅三號演習在澎湖實施三軍聯合反登陸作戰操演。本報資料照片
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共軍中將王洪光日前透過中共官媒《環球網》放話，聲稱「共軍100小時內就可奪台，不給美日調集重兵救援 ，資深國防諮詢委員、軍事專家宋兆文在臉書貼文指出，共軍想要100小時奪台會遭遇的困難實在不少，國防部不是笨蛋，此點毋庸質疑！

他貼文指出，首先要說的是國軍防衛作戰，幾十年前就知道必然是獨立作戰，從沒希望能有盟軍奧援，因為台灣縱深淺決戰快，打起來就是至死方休的決戰，戰略戰術與戰備整備，都是朝這個方向在努力。

共軍是虎視眈眈的大敵，也是美日的假想大敵，美日台對共軍的情報偵蒐，無論日夜從未懈怠，在現代科技四度空間綿密偵蒐下，共軍任何活動均難逃偵蒐而被發現，一經察覺共軍即將犯台，國軍立即完成備戰，共軍做不到：出其不意、攻其不備。

貼文表示，雖然全台均被圈進共軍火力攻擊範圍，但是國軍不是呆呆坐在營區內等著挨打，想要把全台化成一片火海，需要天文數字的各類飛彈/炸彈/火箭，823砲戰百餘平方公里的金門落彈47萬多發，仍然最後打贏了砲戰，臺灣有三萬六千平方公里，想陷全台為火海共軍根本辦不到。

犯台首在制空制海，我們有大量的優異制空制海飛彈，敵機群與登陸艦隊接近台灣週邊海域，就會遭遇各型飛彈的無情攻擊，特別是敵大型登陸運輸艦，為優先攻擊目標，加上灘岸各種重型防衛火力，敵想登陸必然付出慘痛代價而未必能成功。

國軍雖目前兵力不足，但是各飛彈與雷達部隊，各第一時間反應部隊，始終保持足敷作戰兵力，國防部不是笨蛋，此點毋庸質疑！

飛彈國軍國防部

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