大陸18日軍演 美國前國防部長：台灣應冷靜以對

2018-04-14 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



據了解，中國政府計畫將於18日於台灣海峽進行實彈演習。前美國國防部長威廉・培里昨日訪台對此做出評論，認為台灣不應該過度解讀。他指出，中方可能有提醒台灣其優勢軍力的意圖，但只要中國不侵犯到台灣的國土或主權，台灣應該冷靜以對，沒有必要過度詮釋。

中共日前才結束南海軍演，中國福建海事局12日又發布警告，指出中國軍隊將於18日早上8時至晚間12時，於台灣海峽進行實彈射擊軍事演習，並在相關海域實施臨時禁航。對此，威廉・培里分析，認為軍演屬於正常活動，也不排除中方想要向台灣展示軍事實力的意圖，但他建議台灣冷靜以對，只要中方沒有過份行為，台灣別過度解讀。

威廉・培里以1996年台海危機為例，認為當年中方飛彈演習，飛彈落點接近台灣本土，顯然越線，所以美方才會有相應的強硬動作，但1996年至今中台關係改變甚多，不管在班機往來，還是經濟交流都變得非常頻繁，比起1996年，他對台海安全更有信心，也看不到跡象顯示中國有意發動軍事行動犯台。

他也強調，認為美方長年以來對台的態度沒有改變，相信一但中國有過份的軍事活動或武力犯台，美方將協防台灣，但指出如果是台灣方面挑釁，則美方不會協防台灣。

至於台灣有意向美國購買F35戰機，威廉・培里則表示，當年他擔任國防部長時對台灣提升空戰能力的建議就是花更多時間和資源在飛行員訓練上，現在也沒有改變。