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台灣想添購F-35戰機？ 美前防長認為沒必要

2018-04-13 23:11中央社 台北13日電

美F-35戰機。 美聯社
美F-35戰機。 美聯社
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台灣有意向美國購買F-35戰機，對此美國前國防部長裴利今天表示他不認為台灣有必要買F-35戰機。他強調台灣現有的前一代戰機性能已經很好，並建議台灣將資源用於飛行員的訓練及強化空對空飛彈系統。

在美國前總統柯林頓任內擔任國防部長的裴利（William Perry）目前正在台灣訪問，同時宣傳去年9月出版的中文版新書「核爆邊緣」。他在1994年至1997年任內曾參與處理1996年的台海飛彈危機，建議柯林頓派遣美國航空母艦戰鬥群「尼米茲號」與「獨立號」協防台灣。

裴利在接受媒體聯訪時回答中央社記者提問，就台灣採購F-35戰機表達看法。他說F-35戰機非常貴，對台灣來說，「或許也不需要。」台灣已有一些前一代的戰機，性能都很好。作戰能力的差異主要因素不在戰機，而是在飛行員。

他指出在擔任國防部長時給台灣改善空中作戰能力的建議是，將時間和預算用在飛行員的訓練，而不是購買最新的武器。「這樣的看法到今天還是大致一樣。」

就空中作戰能力而言，裴利說部分當然與戰機本身有關，包括戰機的速度、移動能力等，但是飛行員的訓練與空對空飛彈的性能也是同等重要。因此，他現在仍會建議台灣，將多數的資源與精力用於建構更好的空對空飛彈系統以及飛行員的訓練，而不是購買昂貴的新戰機。

戰機飛彈F-35

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