海軍武夷軍艦 一名士兵落海失蹤

2018-04-13 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



海軍艦隊指揮部今天（13日）表示，151艦隊所屬「武夷」號（AOE530）油彈補給艦於本日上午於左營、高雄海域執行甲類操演任務，12時43分返港實施進出港部署時，發現胡姓一兵未就部位，該艦立即實施全艦搜尋及調閱監視器紀錄，發現胡兵於12時許至飛行甲板落海。該艦即通報上級及聯絡家屬，艦指部立即派出艦艇、空中兵力全面展開搜尋。