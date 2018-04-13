影／蔡總統戰備抽測 海空軍在鏡頭下雄壯威武

2018-04-13 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



蔡英文總統今日自蘇澳軍港登上海軍基隆軍艦，視導「要港防衛與快速應變能力測考」聯合操演，並在操演結束發表談話，肯定官兵戮力戰備訓練的付出與貢獻。