最強無人機「騰雲」台東空域現蹤 專家：好事近了

2018-04-13 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



中科院研發的「騰雲」無人機近日在在台東空軍志航基地上空現蹤，由於騰雲少亮相，且是國內目前最大型無人機，加上外觀酷似美軍「掠奪者」無人機，引起民眾及軍事迷關注。軍事專家表示，騰雲在台東密集測試，代表有新研發進展及空軍採購意願的機會增加了。不過，軍方則一貫低調否認有無人機在台東空域飛行。

「好大一隻！飛來飛去。」住在志航基地附近的張姓居民說，一開始以為是戰鬥機，但聲音就不像，看樣子也沒有駕駛艙，聽人家說是無人機，他才知道無人機這麼大一隻，比想像中還大，跟飛機沒甚麼兩樣；這幾天已經看到好幾次了，從基地起飛繞後，不斷繞富岡漁港飛，一下往左一下往右。

這幾天傍晚時刻，空軍台東志航基地上空就會出現一架似飛機又不是飛機的飛行物，繞行基地外海飛行，不少民眾發現後拍下PO網，也有軍事迷特別來關注；而這架飛行物，就是中科院最強、最大的「騰雲」無人機，被稱「台版掠奪者」，平時鮮少見到，但這幾天密集出現在台東空域，引來諸多聯想。

軍事連線雜誌主編陳維浩表示，「騰雲」無人機是中科院研發自製，5年前台北航太展首次亮相後，就在台東志航基地測試，除了空域廣闊也能避開被偵蒐的機會外，另軍方就屬空軍有意購買，不過，因相關電子系統整合可能不符軍方要求，遂沉寂了一段時間進行改善提升。