【重磅快評】刻意尋釁？蔡英文爭鋒不如藏鋒

2018-04-13 13:56 聯合報 主筆室



習近平昨在海南島三亞附近的南海海域上閱兵，蔡英文時隔廿四小時，也在蘇澳港登艦，在宜蘭外海視導海空操演，這不僅不是聰明的作法，更勢必會被對岸解讀為刻意尋釁。

習近平這場閱兵的對象是美國，是美國海軍卡爾文森號航母三月初歷史性首訪越南峴港後的一個反制動作。可是偏偏蔡英文卻在今天去視導海空操演，變得自己湊上一腳，去跟習近平針鋒相對。

國防部兩天前公布此一行程時，總統府官員以知情人士為名義，說這不是針對習近平。但這不是此地無銀三百兩嗎？你今天軍演，我明天就還以顏色，卻說這不是針對你，習近平若真相信了，他大概也不姓習了。

最早，國防部只作較小規模的操演，其向漁業署第一次通報的公告，時間是這個月６、８、９、１０、１２日五天，消息靈通人士當即透露，蔡出海視導的日期是在１０號。可是這個規劃卻突然改變，海軍副司令在１０日那天要漁業署作出第二次公告，時間變成了１１～１６日六天，而國防部緊接在１１日公布蔡１３日視導的行程。

海軍做出第二次公告的時間，與大陸軍方公告三亞附近海域演習的時間竟然就在同一天，亦即兩岸都在１０日公告軍演訊息，而陸方公告的演習日期是１１～１３日。而到國防部在１１日公布１３日蔡將視導時，各方才恍然大悟，這完全是衝著習近平的閱兵來的，因為，不僅日期與對岸重疊，連操演的規模亦即船艦的數量與等級，都大幅度擴大與升高。

縱上，除非我軍方的情報已到了耳塞目瞽的地步，否則，這個安排不是針鋒相對，什麼才是針鋒相對？

就因為對岸相信這是刻意尋釁，於是火速公布了１８日火砲射擊的訊息，時間恰好落在蔡英文出訪邦交國史瓦濟蘭的第二天。這一次，它的對象就不是美國了，而就是明明白白地針對蔡英文。

如果這次蘇澳外海演習的操作，就是要向對岸傳遞出台灣絕不會在軍事上甘於示弱的訊息，甚至是以美國在西太平洋的軍事盟友的姿態，傳達出不惜為美軍前鋒的決心，那麼引起連串的軍事反應，應早就是預料中事才對，那何不就發表聲明，表明我方熱烈歡迎對岸升高台海的軍事態勢；政府何必卻去安撫民眾說，那只是對岸例行的火砲射擊訓練，無需過度反應，這豈非前後矛盾？

蔡英文當然應該視導國軍部隊，統帥視導部隊本就天經地義，然而，軍事不應該任其升高為兩岸政治分歧的主要解決手段，而應讓它一直維繫作為政治附庸的地位，當對岸在南海軍演，且其對象顯然並非我方時，正確的抉擇是，我方刻意延緩此項操演到較不敏感的時刻再行操持，亦即，寧可藏鋒而不要爭鋒，豈可如今天火上加油，反其道而行？