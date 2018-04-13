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影／蔡總統海上視導海軍艦隊

2018-04-13 13:42聯合報 記者程嘉文╱即時報導

蔡英文總統在蘇澳軍港視察「要港防衛」。圖／軍聞社
蔡英文總統在蘇澳軍港視察「要港防衛」。圖／軍聞社
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蔡英文總統今天上午到海軍蘇澳基地，視導海軍的「要港防衛與快速應變」操演。國防部稍早發布了影片，顯示總統在基地的作戰中心「下令」開始操演，並且赴彈庫聽取標準飛彈的相關簡報。陸軍蘭陽指揮部也派出一個排的雲豹裝甲車，進入港區協助防禦。

總統搭乘紀德級驅逐艦「基隆」號（DDG1801）出港後，與稍早先出港的其他參演艦艇一起加入編隊。不過或許由於時間緊迫，並沒有排出海上分列式讓總統校閱，與昨天中共海軍在海南島，或是民國103年馬英九總統在花蓮外海的情況不同。唯一以對向通過基隆艦舷側，向總統致敬的，是「海龍」號潛艦

海軍飛彈潛艦

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