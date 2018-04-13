影／蔡英文首登艦出海 海軍操演完全沒有實彈

2018-04-13 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統今早到海軍蘇澳基地，她親自登上基隆艦並出海，視導海軍「戰備抽測」聯合操演，這也是蔡總統上任以來，首度搭乘軍艦出海。不過，今天軍方的聯合操演，採用「實兵不實彈」，全程採取模擬作戰方式，完全沒有一發實彈。

總統蔡英文今登基隆艦，在東北海域視導聯合操演，全程歷時100分鐘。國防部指出，鑑於國際及區域安全情勢的變化，為強化國軍戰備整備與快速應變能力，維護國家安全，海軍司令部在接奉三軍統帥蔡總統戰備抽測命令後，以艦隊擴大不同型艦組合編成62.9支隊，納編空軍兵力，在我國東部海域執行「戰備抽測」聯合操演。

這次操演場景是假想敵空中、水面船團意圖進犯我領空、領海，並以特攻部隊意圖搶奪破壞我蘇澳港重要防護目標為操演想定。國防部表示，國軍在掌握敵情動態後，即由海軍動員港區陸戰隊兵力及地區陸軍支援兵力，遂行反特攻作戰，另海上任務支隊，於最短時間內快速動員戰備兵力，完成戰備整備，充分展現海軍平日機動、彈性動員的戰力。

蔡總統今早先在蘇澳作戰中心，下達作戰命令，上午9時30分登上基隆艦。操演過程，基隆艦戰管F-16兩批八架次對敵船團實施魚叉飛彈攻擊，並導引沱江艦、三艘錦江級艦級六艘飛彈快艇等輕快兵力採分進合擊，協同對敵實施飽和攻擊。