圖輯／蔡總統登紀德艦 出海校閱艦隊

2018-04-13 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



海軍今天上午在蘇澳外海以「戰備抽測」名義，邀請蔡英文總統搭乘軍艦出海校閱艦隊。國防部稍早發布總統此行照片，包括先在蘇澳軍港的彈庫內聽取標準二型防空飛彈的簡報，隨後登上紀德級驅逐艦「基隆」號（DDG1801）出海，總統並向在基隆艦右舷對象通過的海龍號潛艦（SS793）揮手致意。