邀台灣參與環太軍演？美候任國務卿：沒有答案

2018-04-13 14:28 聯合晚報 華盛頓記者 聯合晚報 華盛頓記者 張加 ／12日電



美國聯邦參議院外委會12日舉行國務卿提名人龐培歐任命聽證會。 歐新社 分享 facebook

美國國務卿提名人龐培歐（Mike Pompeo）12日在國會對於有關台灣是否應該受邀參與環太平洋軍事演習（RIMPAC）的問題，龐培歐說，他沒有答案。他表示，對美國而言，中國大陸構成戰略挑戰，美國需要一個更周延的長期戰略，對台軍售重要，美國政府依據一中政策提供台灣所需軍備。

美國聯邦參議院外委會12日舉行龐培歐任命聽證會，龐培歐表示，中國大陸對美國而言，是戰略挑戰，中國大陸政府有意擴大影響力，不僅是經濟方面，是利用經濟手段對周邊國家產生政治影響力，美國需要更周到的長期戰略，防止此事。

外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）說，川普總統簽署台灣旅行法，龐培歐是否同意法案內容，國務院會授權何等層級官員訪台。

對台軍售很重要

龐培歐表示，他沒有答案，但熟悉台灣旅行法以及美國的一中政策、美中三公報、六項保證，知道美國的政策。

至於派何等層級訪台，龐培歐說，他需要再研究，需要與國務院的專業外交官討論，才能對此議題發表評論。

賈德納問龐培歐，是否支持對台軍售程序正常化？龐培歐表示，他認為這是重要的，過去美國政府也基於一中政策提供（台灣）所需軍售。

賈德納又問龐培歐，美國是否應該邀請台灣參與環太平洋軍事演習，他說，他沒有答案。

龐培歐的川普政府決心與中國政府透過外交合作，以發展更具成效的雙邊夥伴關係。美方樂見中國大陸支持對北韓政權施壓，但它必須做更多，國務院必須處於制定與執行對中政策的中心位置。

龐培歐被爆與陸企往來

【編譯盧炯燊／綜合報導】中情局局長龐培歐獲川普提名出任國務卿，在參院外交委員會聽證會當天，麥克拉奇(McClatchy)新聞爆料指出 ，龐培歐一直沒有公開他與大陸國營中國石油化工集團(Sinopec，中石化)的商業關係。參院外交關係委員會民主黨成員要他詳細交代，特別是在財務往來方面。