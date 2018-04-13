親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陸台海實彈軍演
深澳電廠惹爭議
政院版軍改定案
藍綠各黨拚選戰
葉俊榮傳陸兼職
政治
軍事
綜合

邀台灣參與環太軍演？美候任國務卿：沒有答案

2018-04-13 14:28聯合晚報 華盛頓記者張加／12日電

美國聯邦參議院外委會12日舉行國務卿提名人龐培歐任命聽證會。 歐新社
美國聯邦參議院外委會12日舉行國務卿提名人龐培歐任命聽證會。 歐新社
分享

美國國務卿提名人龐培歐（Mike Pompeo）12日在國會對於有關台灣是否應該受邀參與環太平洋軍事演習（RIMPAC）的問題，龐培歐說，他沒有答案。他表示，對美國而言，中國大陸構成戰略挑戰，美國需要一個更周延的長期戰略，對台軍售重要，美國政府依據一中政策提供台灣所需軍備。

美國聯邦參議院外委會12日舉行龐培歐任命聽證會，龐培歐表示，中國大陸對美國而言，是戰略挑戰，中國大陸政府有意擴大影響力，不僅是經濟方面，是利用經濟手段對周邊國家產生政治影響力，美國需要更周到的長期戰略，防止此事。

外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）說，川普總統簽署台灣旅行法，龐培歐是否同意法案內容，國務院會授權何等層級官員訪台。

對台軍售很重要

龐培歐表示，他沒有答案，但熟悉台灣旅行法以及美國的一中政策、美中三公報、六項保證，知道美國的政策。

至於派何等層級訪台，龐培歐說，他需要再研究，需要與國務院的專業外交官討論，才能對此議題發表評論。

賈德納問龐培歐，是否支持對台軍售程序正常化？龐培歐表示，他認為這是重要的，過去美國政府也基於一中政策提供（台灣）所需軍售。

賈德納又問龐培歐，美國是否應該邀請台灣參與環太平洋軍事演習，他說，他沒有答案。

龐培歐的川普政府決心與中國政府透過外交合作，以發展更具成效的雙邊夥伴關係。美方樂見中國大陸支持對北韓政權施壓，但它必須做更多，國務院必須處於制定與執行對中政策的中心位置。

龐培歐被爆與陸企往來

【編譯盧炯燊／綜合報導】中情局局長龐培歐獲川普提名出任國務卿，在參院外交委員會聽證會當天，麥克拉奇(McClatchy)新聞爆料指出 ，龐培歐一直沒有公開他與大陸國營中國石油化工集團(Sinopec，中石化)的商業關係。參院外交關係委員會民主黨成員要他詳細交代，特別是在財務往來方面。

國務院軍售

相關新聞

評／募兵制是逃避公民責任的最好藉口

2018-04-13 12:13

最強無人機「騰雲」台東空域現蹤 專家：好事近了

2018-04-13 14:50

總統首登艦校閱 「沒要與對岸互別苗頭」

2018-04-13 14:20

【重磅快評】刻意尋釁？蔡英文爭鋒不如藏鋒

2018-04-13 13:56

影／蔡總統海上視導海軍艦隊

2018-04-13 13:42

影／蔡英文首登艦出海 海軍操演完全沒有實彈

2018-04-13 13:23

圖輯／蔡總統登紀德艦 出海校閱艦隊

2018-04-13 13:12

影／蔡總統上任後首度登艦 視導海軍操演

2018-04-13 09:54

海軍十餘艘軍艦海上操演 蔡總統今登艦出海校閱

2018-04-13 06:01

美國務卿提名人龐培歐 對台軍售重要

2018-04-13 03:34

蔡總統今登艦視導操演 採「實兵不實彈」

2018-04-13 00:02

外軍學員參訪雲豹甲車 比大姆指肯定給讚

2018-04-12 17:49

美准潛艦國造商售 張冠群證實為戰系：和軍售同家公司

2018-04-12 12:49

海軍證實 國軍排級部隊赴美與美軍實兵協訓計畫

2018-04-12 12:17

蔡總統明親自戰備抽測海軍 李宗孝：老劇本會有新戰法

2018-04-12 11:52

共軍100小時打下台灣？ 國防部：不可能

2018-04-12 11:11

共軍中將百小時攻台論 陳寶餘：我笑了 不可能

2018-04-12 11:03

空軍上尉裝針孔偷拍女同事 兩大過列汰除

2018-04-12 10:05

蔡校閱艦隊兩岸較勁 國防部：國軍365天捍衛家園

2018-04-12 09:40

國防部：明天總統出海操演 實兵不實彈

2018-04-12 09:32

軍演只是演樣子？ 當年對岸一砲 我軍立刻亮劍

2018-04-12 08:00

觀察站／中美博弈 蔡總統出手尋著力點

2018-04-12 00:24

「因應區域情勢」 府：蔡視導非衝著大陸

2018-04-12 00:08

蔡總統明登艦視導 與對岸演訓時間重疊

2018-04-12 00:01

儀隊宗主國防部發動員令 第二屆高中儀隊競賽展開

2018-04-11 22:17

蔡總統校閱海軍 知情人士：非針對習近平

2018-04-11 21:51

影／外國人眼中的國軍形象 全球精銳軍隊之一

2018-04-11 15:57

國防部：蔡總統13日赴蘇澳視導國軍快速應變操演

2018-04-11 11:39

國軍新式戰甲砲車通話系統能防彈能錄音 但貴呆了

2018-04-11 11:10

曾銘宗爆料：慶富曾行賄銀行給前金200萬美元被拒　　

2018-04-11 10:06

海軍敦睦艦隊派遣陸戰隊員 參與尼加拉瓜反毒操演

2018-04-11 07:35

台美國防產業論壇 5月在高雄

2018-04-11 01:09

觀察站／國防智庫 擔得起軍購新模式任務？

2018-04-11 00:56

國防部成立智庫 馮世寬扛起來

2018-04-11 00:52

蔡英文何時出海看國軍操演？日期一變再變

2018-04-10 23:35

台灣被視為棋子？ 蔡總統：我們自己也是棋手

2018-04-10 21:16

陸軍工兵群演練反制暴民 刮刀式蛇籠與捕捉網上陣

2018-04-10 19:20

美國國務院批准助台潛艦國造 專家：全案知會美國會

2018-04-10 17:27

蔡總統頒贈「一等景星勳章」 給一百分部長

2018-04-10 17:16
看更多

熱門文章

中共18日在台灣海峽實彈演習

2018-04-12 17:10

軍人年改草案拍板 退休者新制終身俸怎麼算看這裡

2018-04-12 16:53

議員稱蔣公靈柩「幹嘛尊重蔣家意願」 包正豪怒批鬼話

2018-04-13 01:53

從連勝文到電火球 藍綠選將誰年輕化？顛覆你認知

2018-04-13 08:00

蘇貞昌選新北 孫大千：年度鉅獻演很大

2018-04-13 08:25

綠北市議員民調揭曉 有拜柯P有保佑？

2018-04-13 09:00

公務員退休金須分給離婚配偶？ 呂秋遠教5項自救方法

2018-04-13 07:25

罷昌大將毛嘉慶再出手 這回槓上的是「莊國榮」

2018-04-12 23:46

大陸宣布 18日在台灣海峽水域進行實彈演習

2018-04-12 17:04

【重磅快評】柯P陪著忍受250萬元羞辱的三點盤算

2018-04-12 16:52

綠委出手 促深澳電廠重啟環評

2018-04-13 00:13

政院版軍人年改俸率上限被調高 綠委怒：不能接受

2018-04-12 22:28

陸台海軍演 美國務院：反對片面行動改變現狀

2018-04-13 03:32

羅智強：投給蘇貞昌就是投給深澳燃煤發電

2018-04-13 00:05

軍改55+2版 退將：此方案可維持多久

2018-04-12 16:15

港媒：共軍台海實彈射擊演習 衝著美國和台獨

2018-04-13 08:17

【即時短評】兩蔣入土為安？恐怕只有海葬才能安

2018-04-12 17:08

陳宜民民調落後不氣餒 韓國瑜民調進行時會請假

2018-04-13 01:58

外軍學員參訪雲豹甲車 比大姆指肯定給讚

2018-04-12 17:49

被譏諷「全世界墮落 你最清高」 黃國昌：很傷心

2018-04-13 09:19

蘇貞昌違背諾言三戰新北 朱立倫：應回保安宫說明一下

2018-04-13 11:35

網傳19綠政務官也赴陸兼課 藍要求快徹查

2018-04-13 00:24

影／蔡總統上任後首度登艦 視導海軍操演

2018-04-13 09:54

好「深澳」的考題！綠營諸侯 變中央、地方夾心餅

2018-04-12 23:55

內政部：葉俊榮的維基百科資訊有誤

2018-04-12 16:32

陸18日台海實彈演習 總統府籲國人勿自亂陣腳

2018-04-12 22:05

新聞眼／蔡蘇會後…電火球親征 整合游謝系

2018-04-13 00:16

影／與蘇貞昌民調落差大 侯友宜：要了解背後動機

2018-04-13 11:33

大陸18日台海實彈演習 國防部：充分監偵

2018-04-12 18:21

反年改團體挺不挺政院版軍人年改？退輔會：審慎樂觀

2018-04-12 22:57

共軍18日海上實彈射擊 專家：在大陸12浬領海內

2018-04-12 18:19

蔡總統上任2年但菊12年政績歸功蔡挺 扁：官場文化

2018-04-12 18:06

行政院通過軍人年改草案 「八百壯士」譴責政府背信

2018-04-12 23:46

副主委離職潮？陸委會：兩名副主委貢獻良多

2018-04-12 21:45

陸18日台海軍演 我方：假訊息作戰

2018-04-12 23:56

大陸「貼近」金門軍演？ 建設處：應是烏龍報導

2018-04-12 19:38

登艦出海為回應大陸軍演？蔡總統：沒有互別苗頭這件事

2018-04-13 12:39

中共沿海實彈操演 國防部：石獅靶場例行火砲射擊

2018-04-12 19:49

陸軍演呂秀蓮籲蔡勿出訪 林濁水：風都沒吹就高喊草動

2018-04-13 08:49

游淑慧：蘇貞昌、陳菊總是「老驥伏櫪、志在千里」

2018-04-13 09:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top